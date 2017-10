<span style='text-decoration: underline;'>Infrastructures</span>:<br><span style='color:red;'>L’ASMO veut avoir le stade «Wembley» en concession</span>

L’ASM Oran, qui fait face à un problème de manque d’infrastructures, espère bénéficier d’une convention de concession du vieux stade de la ville dit «Wembley» du côté de haï Al Othmania pour en faire le camp d’entraînement de ses différentes catégories, a-t-on appris mardi de la direction de ce club de Ligue deux algérienne de football.

Selon Larbi Oumamar, le président de la section football, une proposition sera faite dans les prochains jours aux autorités de la commune d’Oran, propriétaire de cette infrastructure, pour éventuellement signer une convention entre les deux parties permettant à la formation de M’dina J’dida d’exploiter à bon escient cette infrastructure. Le même responsable a indiqué que l’ASMO s’engageait à prendre en charge les travaux de réhabilitation de ce stade, y compris le renouvellement de sa pelouse pour répondre aux besoins des différentes catégories de l’équipe de football. Réputée pour être une véritable école de formation, l’ASMO demeure fidèle à ses traditions, comme l’atteste le parcours de premier ordre de ses équipes de jeunes en Coupe d’Algérie la saison passée, et ce, malgré le manque sensible en matière d’outil de travail dont souffre le club. «Dans la majorité du temps, nos équipes de jeunes sont dans l’obligation de partager le terrain du stade Habib-Bouakeul avec quatre ou cinq autres formations, et ce n’est certainement pas en travaillant dans de telles conditions que l’on espère relancer notre football», déplore Oumamar, également membre du bureau exécutif de la Fédération algérienne de la discipline. «C’est pour cette raison-là qu’on souhaite exploiter le stade «Wembley» ou un autre à Oran en attendant que le centre de formation que nous comptons réaliser dans le cadre des mesures d’accompagnement de l’Etat au profit des clubs professionnels voit le jour», a-t-il encore précisé.