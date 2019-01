<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 Mobilis (19e journée) </span>:<br><span style='color:red;'>L’ASO Chlef accrochée, le NC Magra nouveau leader</span>

L’ASO Chlef accrochée samedi sur sa pelouse par l’Amel Boussaâda (2-2) lors de la 19e journée du Championnat d’Algérie de football, Ligue 2 Mobilis, a perdu le fauteuil de leader au profit du nouveau promu le NC Magra qui s’est imposé vendredi devant l’US Biskra (3-1).

A la faveur de sa victoire, obtenue grâce aux buts de Ziwach (23′), Hamiti (72′) et l’incontournable Mezouani (90’+3), le NC Magra (35 points) compte un point d’avance sur l’ASO Chlef (34 pts) et quatre points sur le MC Eulma et le WA Tlemcen. Les deux autres matchs de la 19e journée disputés ce samedi ont enregistré les victoires de la JSM Béjaïa devant l’USM Annaba et l’USM El Harrach devant le RC Relizane sur le même score de 1 à 0. Malgré cette victoire obtenue grâce au but de Mohamed Ezzemani (81′), l’USM El-Harrach reste scotchée à la 13e place du classement avec 20 points, alors que le RC Relizane qui rate l’occasion de se rapprocher du podium, occupe la 5e place avec 30 points. De son côté, la JSM Béjaia rejoint son adversaire du jour à la 6e place avec 27 points au compteur à égalité avec l’Amel Boussaâda. Dans le haut du classement, le MC El Eulma enchaine les contres performances, en essuyant une troisième défaite consécutive, face à l’ES Mostaganem (0-2), mais conserve la 3e place avec 31 points en compagnie du WAT. Après cette nouvelle défaite, la direction du MC El Eulma a décidé de se séparer de son entraineur tunisien Wajdi Said et a entamé des pourparlers avec Youcef Bouzidi. De son côté, la JSM Skikda a rebondi après la défaite de la semaine dernière face à RC Relizane (0-1), en décrochant une troisième victoire en quatre matchs, face à la coriace équipe du WA Tlemcen (2-0). Avec cette victoire, les Skikdis (25 points) se retrouvent à six points du podium. Dans le duel des mal classés, l’USM Blida et le RC Kouba se sont neutralisés (1-1). Ce nul n’arrange aucune des deux équipes qui restent scotchées dans le bas du tableau, alors que le MC Saida vainqueur contre l’ASM Oran (1-0), s’est donné un peu d’air en remontant à la 12e place avec 22 points.