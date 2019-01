<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 Mobilis (17e journée) </span>:<br><span style='color:red;'>L’ASO Chlef reprend le fauteuil de leader</span>

L’ASO Chlef a repris la première place du classement du Championnat de Ligue 2 Mobilis de football, en s’imposant vendredi devant l’USM Annaba sur le score de 1-0 pour le compte de la 17e journée, également marquée par la défaite de l’ex-leader le MC El Eulma face à la JSM Skikda (2-1).

Une semaine après avoir perdu le fauteuil de leader, l’ASO Chlef difficile vainqueur à domicile grâce au penalty de Benhamla à la 80e minute, reprend la tête du classement avec 33 points, profitant au passage de la défaite en déplacement du MC El Eulma devant la JSM Skikda (2-1). A la faveur de ce succès, le second de rang, la JSM Skikda (22 points), s’éloigne de la zone de relégation, alors que le MC El Eulma (31 pts) est relégué à la 2e place à deux longueurs du leader. L’autre bonne opération de cette journée est à mettre au profit du NC Magra, qui rejoint le MC El Eulma à la 2e place du classement, après sa victoire dans le derby de M’sila face au Amel Boussaâda (3-0), grâce aux réalisations de Boulanceur (7′) et Nezouani (46′, 52′). Dans le milieu du tableau l’US Biskra enfonce un peu plus le RC Kouba, en s’imposant dans les dernières minutes du match grâce au but de Ben Achour (86′).

A la faveur de cette précieuse victoire, l’US Biskra se relance dans la course à l’accession et rejoint provisoirement la WA Tlemcen à la 4e place avec 28 points. Les autres rencontres de la 17e journée sont prévues samedi, avec le choc mettant aux prises la JSM Béjaia (12e – 18 pts) au WA Tlemcen (3e – 28 pts), deux anciens pensionnaires de Ligue 1. La formation bougiote, qui ne perd pas espoir de recoller au groupe de tête, doit impérativement gagner pour amorcer son redressement. Le WAT, mené de main de maître par Fouad Bouali, est conscient du danger qui l’attend samedi, raison pour laquelle Hadj Bouguèche et consorts sont décidés à obtenir le meilleur résultat possible. Le MC Saïda (10e – 19 pts), pas tout à fait assuré du maintien, livrera un chaud derby à «six points» devant son voisin le RC Relizane (6e – 24 pts). Les deux équipes ont des objectifs diamétralement opposés, d’où l’importance de ce match.

Les deux derniers matches de cette seconde journée de la phase retour se joueront à El-Harrach et Blida, dont les clubs locaux sont sérieusement menacés par la descente en division amateurs. L’USMH (14e – 13 pts) accueillera l’ES Mostaganem (8e – 22 pts) dans un match de la dernière chance pour les Harrachis, auteurs d’un précieux nul à Magra (2-2). Enfin l’USM Blida (16e – 6 pts), qui a pratiquement mis un pied au palier inférieur, continue de croire au miracle. Le club de la «Ville des Roses» doit d’abord remporter son 1er match de la saison 2018-2019 devant un adversaire également menacé, l’ASM Oran (13e – 16 pts), avant de penser à son sauvetage.