<span style='text-decoration: underline;'>Pêche artisanale en Méditerranée </span>:<br><span style='color:red;'>L’association «Barbarous» d’Oran primée à Malte</span>

L’association écologique «Barbarous Golfe d’Oran» a remporté le prix de «la meilleure pratique en matière de recherche et collecte des données sur la pêche artisanale», décerné au terme d’une réunion de Haut niveau sur la pêche artisanale en Méditerranée et en Mer Noire, tenue à Malte, a-t-on appris de cette association.

Cette réunion a été organisée, mardi et mercredi, par la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM), en partenariat avec l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de protection de l’environnement (WWF), a-t-on précisé. L’association «Barbarous» a été primée pour son expérience de première installation d’un récif artificiel en Algérie (2015-2018), a souligné son secrétaire général, Mohamed Amine Chakouri.

«En 2015, notre association a participé à l’installation, dans le Golfe d’Oran, d’un récif artificiel afin d’améliorer les résultats de la pêche artisanale dans la région et soutenir les moyens d’existence de nombreux artisans-pêcheurs qui y exercent cette activité», a-t-il expliqué. «La mise en place de cette structure a débouché sur une fermeture efficace de la zone au chalutage. Des études menées avant et après l’installation de récif ont montré qu’un an après la pose de ce récif, le nombre d’espèces présentes dans la zone était passé de 4 et 44», a ajouté M. Chakouri.

Le responsable a estimé que l’installation du récif a, en outre, «attiré un certain nombre de poissons et d’autres espèces animales de grande valeur comme les mérous, les cigales de mer, les langoustes et les poulpes». Pour lui, le projet a prouvé que les récifs artificiels étaient efficaces pour lutter contre le chalutage illégal et qu’ils permettaient d’accroître la biomasse, ce qui représente un appui direct aux activités des artisans pêcheurs. La pose d’un récif artificiel à Oran est une expérience pionnière menée dans la région de Bousfer, dans le cadre de la recherche scientifique par l’association «Barbarous», en coordination avec des diverses administrations et organismes locaux.

Cette recherche a été programmée dans le plan national pour la pêche et l’aquaculture à Oran «Aqua-pêche 2020», rappelle-t-on. Pour sa part, la CGPM a adopté, pendant la dernière décennie, plusieurs mesures d’aménagement relatives aux limitations de capacités des flottes, à la fermeture de saisons ou de zones de pêche, à la restriction des engins, aux tailles minimum des prises, souligne-t-on.