<span style='text-decoration: underline;'>Report de la délivrance des affectations par l’AADL à cause du coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>L’association des souscripteurs du pôle Zabana dénonce un «faux prétexte»</span>

L’annonce par la direction générale de l’agence AADL du report de la délivrance des affectations via son site électronique pour «éviter aux citoyens le déplacement à ses agences, vu la conjoncture que traverse le pays en raison de la pandémie du nouveau coronavirus», fait réagir l’association du pôle urbain Ahmed Zabana qui dénonce dans un communiqué ce «faux prétexte» qui pénalise des milliers de familles.

L’association, qui soutient que la délivrance des affectations via le site électronique de cette agence ne constitue aucunement un risque pour la santé publique, appelle la DG de cette agence à relancer dans les plus brefs délais toutes les procédures administratives pour accélérer la remise des clefs des logements achevés.

L’association réclame ainsi de réactiver toutes les procédures administratives (payement de la 4ème tranche, procédures notariales) pour les 2.300 souscripteurs concernés par la prochaine opération d’attribution, le dégel de tous les dossiers acceptés, l’octroi des affectations définitives pour les souscripteurs programmés en août et en décembre prochain et la délivrance des bons de versement de la 3ème tranche pour les souscripteurs dont les logements sont en cours de construction. Cette association n’a cessé de dénoncer depuis mars dernier, le retard flagrant dans les travaux de VRD dans de nombreux chantiers du pôle Ahmed Zabana à cause essentiellement, d’un manque d’effectifs et de moyens matériels affectés par les entreprises chargées par l’agence AADL pour la réalisation de milliers de logements dans cette zone.

Elle estime que le report de l’attribution des 2.300 logements aura des répercussions sur le planning de livraison des logements de ce pôle urbain, ce qui va pénaliser de milliers de souscripteurs. Il est à noter que la DG de l’agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL), a annoncé sur son site électronique que le report de la délivrance des affectations a été décidé après le constat du «déplacement massif des souscripteurs aux services de la Direction générale et à ses agences de wilaya, voire aux chantiers de réalisation vers lesquels ils ont été orientés suite au téléchargement des affectations». L’Agence précise toutefois que l’opération de préparation des décisions d’affectation programmée auparavant, a été finalisée tout en ajoutant qu’un numéro vert a été mis en service pour renseigner les souscripteurs.

H. Maalem