<span style='text-decoration: underline;'>Jusqu’au 21 juillet courant</span>:<br><span style='color:red;'>L’association Santé Sidi Houari lance son traditionnel chantier culturel</span>

L’association Santé Sidi Houari (SDH) organise, à partir de dimanche et jusqu’au 21 juillet courant, son traditionnel chantier culturel visant la réhabilitation de sites historiques du vieux quartier de Sidi El-Houari, a-t-on appris des responsables de cette association.

L’objectif de ce «chantier culturel été 2018» est de «poursuivre le plan de réhabilitation du siège de l’association, site historique, et d’offrir aux participants la possibilité d’apprendre et de pratiquer les techniques de réhabilitation des sites historiques», a indiqué Kamel Bereksi, président de SDH. L’apprentissage se déroulera sous forme d’ateliers techniques sur les métiers de la maçonnerie traditionnelle, la taille de pierre, le décapage, le revêtement des murs et l’entretien des espaces, a-t-il précisé. Le responsable a ajouté que «ces travaux seront accompagnés d’un programme culturel de visites de monuments historiques, de rencontre avec les habitants et découverte de la convivialité oranaise, d’ateliers de découverte des métiers de l’audiovisuel, la planification de carrières professionnelles et la culture du vivre ensemble en paix». Depuis 25 ans, l’association Santé Sidi El Houari œuvre pour la sauvegarde et la réhabilitation du site historique des bains turcs, bâtis par les Ottomans en 1708 et de l’hôpital militaire français de campement, construit en 1838 par l’armée coloniale française.

«Nous œuvrons pour faire revivre les métiers traditionnels du bâti ancien par la formation de jeunes apprentis, étudiants, artisans et professionnels du patrimoine au sein de notre école chantier», a souligné la même source.