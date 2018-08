L’autel des renoncements et des échecs

A Oran, le débat sur la stratégie et les enjeux du développement local se réduit souvent à des polémiques stériles autour des choix d’investissement et d’affectation en fonction du foncier urbain disponible pour différents projets. Depuis toujours l’évolution urbaine de la Cité Oranaise est restée pénalisée et balisée par «l’autoritarisme» d’un système de gouvernance excluant toute concertation et implication des élites sociales compétentes et crédibles dans les différents secteurs d’activités concernés. Des élites intellectuelles et universitaires qui ont fini pour la plupart par se retirer de la scène des fausses concertations et des médiocres élucubrations érigées en modèle de «démocratie participative». Les oranais parmi les plus âgés, se souviennent de ces multiples grands projets d’urbanisation et de modernisation de la cité évoqués par les décideurs, il y a déjà plus de quatre décennies. Il s’agissait entre autres de la réhabilitation et restructuration du quartier historique de Sidi El Houari, de l’aménagement du site des planteurs après éradication du bidonville, la réalisation d’un grand parc naturel et zoologique au sommet du Murdjajo d’un grand et ambitieux projet d’aménagement d’un complexe urbain au niveau de la place du 1er novembre après délocalisation du centre d’information et du mess de l’Armée, et de bien d’autres projections sur le long terme devant permettre à la Capitale de l’Ouest de s’intégrer dans un modèle de développement efficace, moderne et pertinent. Malheureusement on connait l’Histoire ;le site des planteurs et le flanc de montagne n’ont pas cessé d’être occupé par les baraques des bidonvilles irréductibles. Seul un téléphérique a été réalisé dans la précipitation, pour le «plaisir des yeux» disait un responsable de l’époque, sans savoir à quoi exactement il allait servir. Au lieu de devenir un centre urbain moderne avec tours d’affaires et complexe commercial, la Place d’armes a été à ce jour défigurée par cette carcasse hideuse connue sous le nom d’Hôtel Châteauneuf. Plus de cinquante ans après ces premiers discours et ces belles promesses de développement, Oran, marginalisée semble bien avoir été sacrifiée sur l’autel des renoncements et des échecs qui résonnent encore en triste fatalité sous le ciel de la Cité.

Par S.Benali