<span style='text-decoration: underline;'>L’ex infatigable milieu récupérateur Bessahraoui Ahmed </span>:<br><span style='color:red;'>L’auteur des deux passes décisives de la finale 1991</span>

Disparu au début du mois de septembre de l’année 2015, l’ex milieu récupérateur du club phare de la Mekerra, Ahmed Bessahraoui dit Hamid, a laissé toute une génération de fervents supporters de l’USM Bel Abbés attristée suite à la nouvelle divulguée dans la presse nationale algérienne. Nombreux sont les jeunes supporters d’El Khadra qui ne connaissent pas ce joueur au dossard six qui était un élément indispensable dans l’effectif belabbésien pendant cinq saisons.

La première apparition de l’enfant du quartier Choupot d’Oran, a débuté au sein du Ghali de Mascara jusqu’en 1987. Pour la saison 1987-1988, Bessahraoui a signé une licence à l’USMBA. A partir de cette date, a commencé la grande carrière d’un grand milieu de terrain et un récupérateur hors norme. Pour les fans de l’USMBA, c’était le moteur Diesel de l’équipe car durant toutes les rencontres qu’il a disputées sous les couleurs de l’USMBA, il était l’élément infatigable de la composante belabbésienne. Il courait des kilomètres dans chacun de ses matchs et s’est distingué par son calme et son fair play.

Hamid, comme le surnommaient ses pairs tels Bouhenni et Tlemçani, fut un certain moment, le meilleur milieu récupérateur de sa période mais il n’a pas eu la chance d’être médiatisé car beaucoup de critères hors sport valaient à cette époque. L’apothéose fut le 02 mai 1991 avec la coupe d’Algérie remportée par Bessahraoui et ses coéquipiers de l’USMBA face à la grande JSK de l’époque menée par le gardien Amara et le meneur Saïb. Mais ce que beaucoup de gens l’ignorent, Bessahraoui était le passeur décisif des deux buts marqués par les Tlemçani et Louahla lors de cette historique finale, tel le premier titre gagné par l’USMBA. Bessahraoui a quitté l’Algérie pour vivre en France et est décédé un vendredi de septembre à l’âge de 50 ans (né en 1966) dans la commune d’Argenteuil prés de Paris.

B. Didène