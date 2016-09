<span style='text-decoration: underline;'>Il sera présenté devant le Parquet aujourd’hui</span> :<br><span style='color:red;'>L’auteur du crime d’Ain Beida arrêté</span>

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté extérieure d’Ain Beida, ont réussi à mettre la main sur un jeune de 27 ans, présumé auteur du crime commis le mercredi dans le quartier.

En effet, une bagarre a eu lieu entre la victime et son meurtrier, où ce dernier a asséné plusieurs coups de couteau à son adversaire âgé seulement de 23 ans et a pris la fuite juste après. La victime succomba à ses blessures quelques heures après son admission aux UMC.

Les recherches entamées par les services de la police judiciaire, ont conduit à l’arrestation du mis en cause. Il sera présenté devant le Parquet aujourd’hui.

Fériel.B