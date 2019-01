La scène partisane connaît ces cinq derniers jours, une animation particulière. Il va sans dire que le déclic de la convocation du corps électoral par le président de la République y est pour beaucoup. Les candidatures, dont la liste est appelée à s’allonger à mesure que se rapproche la date de dépôt de dossier au niveau du Conseil constitutionnel, est une preuve largement suffisante de l’intérêt qu’accorde la classe politique au prochain rendez-vous électoral. L’intérêt est d’autant plus appuyé que les Algériens dans leur ensemble accordent une place très particulière à l’institution présidentielle et vont jusqu’à la considérer comme la pierre angulaire de la stabilité. Les citoyens qu’ils votent ou pas se projettent dans le Palais d’El Mouradia et n’hésitent pas à charger cette institution de toute la responsabilité dans la conduite du pays. Bien plus que l’APC ou l’APN, la présidence de la République jouit d’une estime sans égale auprès de la communauté nationale. De fait, il devient très important dans le conscient collectif que le lien entre le peuple et l’institution présidentielle doit absolument demeurer fort. Cela passe inéluctablement par une consultation régulière des Algériens, histoire de renouveler la confiance, non pas seulement pour un homme et un programme, mais pour le sens profond que renvoient dans l’imaginaire des Algériens, la souveraineté populaire, arrachée de haute lutte.

Il faut dire qu’en respectant le rendez-vous électoral, malgré les appels du pied d’une partie inconsciente de l’opposition, le président de la République a confirmé sa hauteur de vue et son attachement aux institutions de la République et de la plus importante d’entre elles. Plus qu’un simple acte politique anodin, la convocation du corps électoral montre que l’Algérie n’est pas un petit pays où la classe politique négocie des strapontins sur le dos de la Constitution. C’est le message que le pays donne à la planète indépendamment de toute autre lecture politicienne sur des considérations de politique intérieures ou de posture tout aussi politiciennes, visant à gêner un adversaire politique. En un mot comme en mille, des Algériens se battront dans les prochaines semaines sur le terrain des idées. Le plus convainquant l’emportera. Mais personne n’accèdera à la magistrature suprême en foulant du pied la loi fondamentale.

Par Smaïl Daoudi