La coupe du monde c’est terminé. Au delà du pur aspect sportif, ce qui restera ce sera surtout la très bonne organisation réussie par la Russie. Et au delà de l’équipe nationale qui a soulevé le trophée tant convoité, il faut avouer que le plus grand vainqueur est indéniablement un certain Vladimir Poutine.

Le coup de projecteur sur la Russie, grâce à cette coupe du monde, est une publicité que les plus grandes firmes de communication n’auraient jamais réussi à faire. Le monde entier a découvert un pays pacifié et une population qui vit bien, accueillante et souriante. C’est tout à fait le contraire de ces clichés avec lesquels nous bombardaient les chaînes et les journaux occidentaux.

Un peuple heureux et loin de se sentir oppressé par ce que qualifient les Occidentaux du système Poutine. Même les plus critiques ont du se rendre à l’évidence et reconnaître que ce qu’ils ont vécu dans les différentes villes russes qui ont abrité ce mondial, tranchait avec toutes les campagnes menées à partir de Paris, Londres, Bruxelles, Berlin ou Washington. Ce pays qui accueillait au mieux 3 millions de touristes par an, est appelé à voir ce chiffre se multiplier au minimum par trois.

L’image et la perception que l’on avait de la Russie et des Russes, a complètement changé. Poutine n’est en fait pas ce dictateur que l’on a bien voulu nous représenter. C’est un leader qui est aimé par l’écrasante majorité de son peuple. Et c’est ce qu’ont eu à vérifier les journalistes, les supporters et les mordus du football sur le terrain. L’mage dessinée jusque-là par les médias occidentaux, a pris un grand coup de vieux depuis le début de ce mondial. Rien ne s’est révélé être comme on l’a toujours présenté.

Poutine et la Russie ont balayé, la preuve par quatre, que l’animosité occidentale il fallait trouver ses raisons ailleurs que sur le plan interne. La Russie et sa nouvelle offensive diplomatique et militaire au Moyen Orient et ailleurs n’a pas été admise par les grandes chancelleries, d’où cette campagne de dénigrement acharnée contre ce pays.

Poutine n’est certes, pas un enfant de chœur, mais c’est un président qui a mis les intérêts de son pays au dessus de toute considération, quitte à entrer dans un bras de fer musclé et nauséabond parfois avec les grands de ce monde.

Mais ce mondial a fait bouger les lignes et les millions de personnes qui ont eu à visiter ce pays ont découvert une Russie bien loin des clichés qu’on leur a servis de longues années durant.

Par Abdelmadjid Blidi