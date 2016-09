Le texte s’inspire «de l’article 63 de la constitution amendée à travers la détermination de la liste des hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions politiques dont la nature sensible et particulière exige la jouissance exclusive de la nationalité algérienne».

L’avant-projet de loi endossé par le dernier Conseil des ministres qui a trait à l’obligation de la nationalité exclusive pour certains postes dans la hiérarchie de l’Etat, a atterri sur le bureau de l’APN. Ce texte qui se justifie par l’article 63 de la Constitution qui interdit l’accès aux binationaux à certaines fonctions, a reçu un accueil différent au sein de la scène politique nationale. Le clivage n’était pas entre les pouvoirs et l’opposition, mais au sein même de ces deux familles, il y a eu mésentente. Tout le monde doit se souvenir du commentaire négatif émis par Ssïdani et le soutien sans faille apporté par Ouyahia à cette disposition constitutionnelle. Dans l’opposition, Ali Benflis a fustigé l’article 50, alors que d’autres formations de l’opposition ont préféré le silence approbateur. Bref, contrairement aux autres projets de lois, celui de la nationalité exclusive pour camper certaines missions institutionnelles fait «bande à part» et pourrait susciter des débats différents au sein de l’APN.

Il faut savoir que ce texte «fixe la liste des hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions politiques dont l’accès requiert la nationalité algérienne exclusive intervient», lit-on dans l’exposé des motifs. Le rédacteur de l’avant-projet de loi rappelle également que le texte s’inspire «de l’article 63 de la constitution amendée à travers la détermination de la liste des hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions politiques dont la nature sensible et particulière exige la jouissance exclusive de la nationalité algérienne».

Le texte qui a fait polémique avant même d’être rédigé est ramassé dans 6 articles seulement, indiquant «l’obligation de la présentation par le candidat ou le titulaire de la haute responsabilité de l’Etat ou de la fonction politique concernées, d’une déclaration sur l’honneur attestant de sa jouissance de la nationalité algérienne exclusive». Il faut savoir que «le modèle de la déclaration est fixé par voie réglementaire» note-t-on dans l’exposé des motifs, non sans prévenir qu’il est laissé aux titulaires actuels des hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions politiques «une période transitoire de six mois pour se conformer à son contenu». Cela, au jour de la publication de la loi au Journal officiel. Il faut dire qu’il n’y aura pas de naïveté de la part de l’Etat, puisqu’il est clairement indiqué que «toute fausse déclaration expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur».

Les postes concernés par ce projet de loi sont: le président du Conseil de la nation, le Président de l’APN, le Premier ministre, le président du Conseil constitutionnel, les membres du Gouvernement, le Secrétaire général du Gouvernement, le Premier président de la Cour suprême et le Président du Conseil d’Etat.

Sont aussi concernés par cette disposition le Gouverneur de la Banque d’Algérie, les responsables des organes de sécurité, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, le Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, les commandants des Forces armées, les commandants des Régions militaires et toute autre haute responsabilité militaire définie par voie réglementaire.

Smaïl Daoudi