<span style='text-decoration: underline;'>Les médias et la communication traditionnels dépassés par les événements </span>:<br><span style='color:red;'>L’avenir de l’Algérie se joue-t-il sur la Toile ?</span>

Le paysage politique de l’Algérie, est marqué par de grandes interrogations. Personne ne peut savoir sur quoi peut déboucher cette délicate période que traverse l’Algérie. Et si le président de la République a donné, dans son message de candidature, un tableau clair de l’amorce de sortie de crise, il faut dire que cela dépend en grande partie de l’écho que trouveront ces propositions au sein de la classe politique, notamment celle de l’opposition, mais aussi et surtout au sein de la rue qui depuis le 22 février, semble être le baromètre de la fièvre politique qui traverse le pays.

A ce monde réel et classique, il faut ajouter la nouvelle donne des réseaux sociaux qui a pris une place et un poids jamais connus dans l’histoire de notre pays. C’est en effet, sur la Toile, avec toutes ses sincérités et toutes ses manipulations, que se fait en grande partie l’opinion nationale de cette Algérie de 2019.

Les données politiques ont diamétralement changé et les canaux de communication ont basculé dans un autre monde qui échappe encore à la classe politique algérienne classique, qui semble plus subir le cours des choses que pouvoir l’influencer. Un monde nouveau dont le pouvoir comme les partis politiques n’arrivent pas à intégrer totalement dans leur stratégie de communication, se contentant dans le meilleur des cas, d’y poster des communiqués presque sans vie et loin d’avoir une quelconque influence.

Une Toile où les appels à la mobilisation et aux manifestations, aux critiques, aux appels incendiaires, mais aussi à la retenue et à l’obligation de maintenir le caractère pacifique de la contestation tournent en boucle, et presque en l’absence totale des hommes et des femmes politiques qui continuent à privilégier les canaux traditionnels de communication que sont les journaux et même les télévisions qui semblent en retard d’une Révolution par rapport aux bouleversements de ce 21ème siècle.

La crainte de beaucoup d’activistes sur la Toile, c’est de voir cette mobilisation des jeunes sortir de son lit et être récupérée par des clans, de divers horizons, pour faire basculer le pays vers le chaos et l’inconnu. Une crainte légitime à voir les multiples fake news, les parodies et les montages dont le but est clairement d’induire en erreur les gens.

Cette communication horizontale ouverte à tout le monde et où chacun devient journaliste en pianotant sur le clavier de son micro ou de son téléphone portable, est en train de détrôner l’ancienne communication verticale qui est toujours en retard pour façonner l’opinion publique qui s’est déjà grandement faite à travers la multiplication du même post, qui en un clin d’œil, a déjà touché des milliers voire des millions de personnes et qui fait office d’information et de vérité par le simple fait de sa répétition à grande échelle.

D’ailleurs, on a vu que beaucoup de journalistes, quel que soit leur bord, ont massivement investi ces derniers temps la Toile convaincus que la guerre de la communication se trouve sur cet espace et non sur les plateaux de télévisions et surtout pas sur les pages des journaux. Un terrain vierge et redoutable que les Algériens découvrent sans malheureusement pouvoir le lire correctement, ni s’en méfier vraiment assez, car, l’assimilant pour beaucoup d’entre eux à une source d’information fiable et quasi-officielle, alors que l’on sait que la Toile c’est tout, sauf cela. C’est le plus grand terrain de la manipulation et des fausses postures.

On a vu depuis l’éclatement des événements, une haine sans limite contre le pouvoir, mais aussi contre l’Algérie se déverser sans retenue, mais on a vu aussi des appels à la vigilance de patriotes convaincus qui appellent à faire la part des choses et de mettre l’intérêt de l’Algérie et de notre jeunesse au dessus de toutes les considérations. Des contributions qui ont permis à ce jour, d’épargner à notre pays des destins tragiques comme ceux qu’on a eu à vivre dans certains pays de la région.

Les Algériens qui sont sortis dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol et leur désespoir, sont le reflet d’un signe de vitalité d’une société qui a grandement mûri et qui veut sortir de cette expérience vers un monde meilleur. C’est une aspiration légitime d’un peuple qui aspire au changement et qui a mis l’Algérie au dessus de tout et de tous. Mais si c’est là le vœu de la majorité de la Nation, il ne faut pas baisser la garde et rester vigilant quant à toute manipulation d’un ardent et impérieux désir, d’une nouvelle génération, qui veut vivre sous des cieux plus cléments et radieux dans ce beau pays qui nous réuni tous, notre grande Algérie. En résumé, et c’est là une vérité incontestable, une grande partie de l’avenir de notre pays se joue, peut-être, sur la Toile.

Nabil.G