Alors que les victimes s’amoncellent dans les morgues de nombreux hôpitaux, les dirigeants du monde commencent déjà à évoquer l’après-pandémie. Les cerveaux qui les conseillent sont bien entendu, divisés sur la coloration qu’aura la planète à l’issue de cette crise. La sortie du confinement dont on ne sait, pour l’instant, rien du tout, pourra profiter aux masses laborieuses ou aux capitaux marchands ? Personne ne peut se hasarder à apporter la moindre conviction sur le sujet. Ce qu’il faut constater, par contre, c’est que les êtres humains ne sont pas logés à la même enseigne, selon que leur pays soit protecteur ou pas. Il est des Etats hyper riches qui ne prennent aucune initiative en direction des couches les plus défavorisées. Dans ces pays, les pauvres n’auront à s’en prendre qu’à eux-mêmes. Les riches feront quelques gestes caritatives, organiseront quelques dîners de bienfaisance, sans plus. La question qui se pose est de savoir si l’humanité est dans ce cas de figure. A voir l’étendue de la pandémie et l’ampleur de ses effets sur l’économie mondiale, il y a de fortes chances que lesdits riches n’auront que leur yeux pour pleurer la perte de leur capitaux. Et pour cause, si la crise persiste et prends des allures inédites, obligeant l’ensemble des Etats à recourir à la planche à billets, jusqu’à faire perdre sa valeur au roi dollar et son aura au vice-roi euro, l’humanité se retrouvera dans une logique sans précédent dans sa longue histoire. Une authentique révolution se prépare. Plus grande et plus déterminante que toutes celles qui l’ont précédé. L’on peut même la comparer à la découverte du feu !

En réalité, ce serait prétentieux pour quiconque de faire ce genre d’analyse. En réalité, ce n’est pas la première fois que la planète est confrontée à une épreuve difficile et s’en est sortie sans retenir la leçon. Des empires se sont effondrés pour voir s’édifier d’autres aussi cruels. Une guerre mondiale n’a pas empêché une seconde. Des révolutions populaires ont amené au pouvoir des tyrans, plus prédateurs que leurs prédécesseurs. C’est dire que l’histoire de l’Homme sur terre est pavée de bonnes intentions qui ont produit des effets contraires.

Cela pour dire que la pandémie du Covid-19 chamboule certainement beaucoup de certitudes, mais n’autorise aucunement un optimisme béat quant à une émancipation finale de l’espèce humaine. Bref, on ne sait pas si après la sortie du confinement, les terriens cesseront de polluer leur environnement, traiteront mieux les animaux ou encore et surtout, s’empêcheront de s’enrichir de quoi vivre 10 vies !

Par Par Nabil.G