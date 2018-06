<span style='text-decoration: underline;'>Les joueurs se sont fait une belle frayeur</span>:<br><span style='color:red;'>L’avion de l’équipe nationale d’Arabie saoudite touché par un incendie !</span>

Alors qu’ils se rendaient à Rostov pour leur deuxième match du groupe A contre l’Uruguay, les membres de la délégation saoudienne se sont fait une belle frayeur…

Le séjour en Russie de l’Arabie saoudite est pour l’instant à peu près l’inverse d’une promenade de santé. Le royaume, qui fait son retour en Coupe du monde après avoir manqué les éditions 2010 et 2014, a ainsi débuté par une lourde défaite face au pays organisateur lors du match d’ouverture à Moscou (0-5) jeudi dernier. Ce mercredi, les joueurs du sélectionneurs Juan Antonio Pizzi jouent déjà leur survie face à l’Uruguay à Rostov-sur-le-Don. A quelques heures de ce match crucial, les Saoudiens ont cependant été victimes d’une mésaventure quelque peu effrayante. Alors que leur avion approchait de la destination, certains passagers ont en effet remarqué des flammes au niveau de l’aile droite de l’appareil ! Filmée et partagée sur les réseaux sociaux par un journalist présent dans l’avion, l’image a logiquement inquiété les proches et les supporters des membres de la délégation saoudienne. Plus de peur que de mal cependant, l’incendie n’ayant pas empêché l’avion d’atterrir normalement. “La Fédération saoudienne de football aimerait rassurer tout le monde sur le fait que les joueurs de l’équipe nationale sont sains et saufs, après une défaillance technique sur l’un des moteurs de l’avion qui vient d’atterrir à Rostov-sur-le-Don“, a tweeté la fédération saoudienne quelques minutes après l’incident.