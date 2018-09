Laxisme et prébende organisée

On est certainement étonné du nombre de conférences, de séminaires, de colloques et autres journées d’études qui, depuis des décennies, sont quasiment chaque année organisés à Oran sur des thèmes récurrents liés à la gestion et au fonctionnement de la ville ou des collectivités locales. Jeudi dernier, à l’Hôtel Sheraton, c’était La fiscalité locale qui était au menu d’une journée d’étude régionale organisée par le «Club des Entrepreneurs et Investisseurs» (CEI) en collaboration avec l’APW d’Oran. Cette rencontre, que l’on dit placée sous le patronage du Ministre des finances, a été marquée au final par la présence de la Ministre de l’environnement et du Wali d’Oran. Certains entrepreneurs locaux, des responsables du secteur des impôts, des gestionnaires de trésorerie municipale et quelques élus locaux ont assisté à cette journée dédiée à cette question si sensible et si importante des ressources et de la fiscalité locale. Un dossier abordé et traité de nombreuses fois par les gouvernants qui annonçaient inlassablement des projets de réforme et de dynamisation de cette fiscalité sans parvenir pour autant à des résultats probants. A l’image des recommandations des grandes assises sur le développement local, tenues il y a déjà sept ans en 2011, qui ont fini par sombrer dans les oubliettes municipales. Il faut évidement saluer et soutenir les rencontres et les débats organisés par des sphères associatives d’opérateurs économiques, investisseurs ou d’universitaires voulant s’installer en relais d’expression et de participation citoyenne à la bonne gestion des affaires locales. Malheureusement, bon nombre de ces initiatives demeurent figées dans un «cadre élitiste et protocolaire» peu favorable à la réflexion et aux échanges à travers un débat riche et éclairé. Plus proche d’un cours universitaire magistral sur les finances publiques que d’une analyse pragmatique des contraintes et des carences qui gangrènent le terrain de gestion des ressources municipales, le contenu de cette journée d’études ne pouvait à l’évidence apporter des solutions urgentes permettant aux communes de résorber leurs déficits financiers par une meilleure et plus juste répartition et affectation des ressources fiscales. Mais le plus grand des handicaps reste lié à l’encadrement et aux compétences humaines disponibles parmi les élus gestionnaires des APC. Tant qu’il s’agit d’animation folklorique ou de manifestations sportives inter-quartiers, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter outre-mesure par les agitations incessantes soutenues par un système de gouvernance en panne de vision et de projets. Mais s’agissant des ressources fiscales et de l’avenir urbain de la collectivité, le vide sidéral reste comblé par de nombreux acteurs, carriéristes de la scène politique qui n’ont pour seuls intérêts que de tirer profits et avantages d’un poste qui dépasse de loin leur profil intellectuel et moral. Oran, rappelons-le, détient le record du nombre de maires écartés suite à une interpellation par la justice pour des délits, des malversations et des tricheries dans la gestion des marchés et des deniers publics. Comment prétendre bien gérer les ressources et les recettes fiscales communales quand on ne peut fonctionner qu’au registre de l’agitation politicienne, de l’hypocrisie, du laxisme et de la prébende organisée.

Par S.Benali