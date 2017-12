Laxisme, incompétence et… gaspillage d’argent

Une semaine après leur transfert vers la nouvelle station de taxis inter-wilayas «USTO», les chauffeurs de taxi installés au site El Hamri 19 Juin, se disent peu satisfaits et émettent des réserves sur cette délocalisation. Par leur biais de trois représentants qui ont fait avant-hier le tour des rédactions, ils expriment leur refus de s’installer sur le nouveau site de l’USTO qui selon eux, reste inadéquat car, il ne peut abriter tous les taxis de la station «19 Juin» d’El Hamri», soit plus de 800 opérateurs inter-wilayas desservant les destinations de l’ouest du pays. On sait bien pourtant, que de longues consultations et négociations avec les taxieurs avaient enfin permis de trouver un accord pour la délocalisation des taxis vers l’USTO. En affirmant aujourd’hui que la nouvelle station est trop exiguë pour contenir tout le flux de transport concerné, et en protestant également contre l’encombrement et les embouteillages qui pénalisent la circulation sur le trajet d’accès à la nouvelle station de l’USTO, les taxieurs semblent bien confirmer le peu de sérieux et de rigueur affiché par les services concernés dans ces dossiers de transport urbain toujours en instance.

Il est vrai que depuis toujours, les questions du transport public et de circulation routière en milieu urbain, particulièrement à Oran, n’ont jamais pu trouver de solutions fiables, crédibles et surtout durables. Des années, voire des décennies durant, le secteur du Transport a fonctionné au seul rythme des tâtonnements et des médiocres improvisations érigées en sublimes modèles d’organisation et de gestion. Inutile de revenir sur l’histoire rocambolesque des projets de gares routières réalisées à Oran. Inutile de reparler des inepties urbaines commises en matiére de choix d’implantation de ces anciens projets confiés à des opérateurs privés dont le dernier en date, la gare routière d’El Bahia, ayant permis à un privé de s’accaparer une grande assiette foncière qui aurait pu régler le problème de stationnement de tous les taxieurs inters-urbains au départ de la ville d’Oran. On peut comprendre les réticences des taxieurs, stationnés à l’USTO ou squattant le parking de la Daïra qui doivent emprunter des trémies et des axes routiers à forte circulation, avant de sortir d’Oran ou d’y entrer pour rejoindre leur point de stationnement.

Mais, ils auraient du être là, présents et plus persuasifs, avant le lancement du projet de la gare routière d’El Bahia qu’ils revendiquent aujourd’hui pour un stationnement pouvant régler tous leurs désagréments. Il est vrai que l’endroit répond relativement aux conditions exigées en matière d’emplacement, de normes de sécurité et d’accès direct aux autoroutes de sortie. Pourquoi ne pas y avoir pensé bien avant ? Avant de dépenser des crédits importants dans des réalisations de gares routières ou des travaux d’aménagement de stations de taxis, qui, moins de dix ans plus tard, s’avèrent inexploitables et inutiles, conduisant même parfois à leur démolition. Le laxisme et l’incompétence ne pouvaient générer que l’échec et le gaspillage d’argent.

Par S.Benali