<span style='text-decoration: underline;'>Il vise le développement des compétences nationales </span>:<br><span style='color:red;'>Le 16e SITP a ouvert ses portes hier</span>

La 16ème édition du Salon international des travaux publics (SITP) 2018, devenu au fil des années, un événement économique incontournable dans le planning des Salons professionnels organisés en Algérie, a ouvert ses portes hier à la Safex. Le SITP, vitrine privilégiée du dynamisme du secteur de BTP algérien et filières connexes, se tient cette année du 21 au 25 novembre. Il intervient dans un contexte favorable au développement de l’économie nationale.

Le ministre des Travaux publics et des transports Abdelghani Zaalane, a rappelé lors d’une déclaration à la presse, que ce secteur est classé parmi les choix stratégiques de l’Etat pour contribuer au développement d’une économie diversifiée.

Pour M. Zaalane, cet événement permettra ainsi, aux opérateurs économiques nationaux participants, de présenter leur savoir-faire et leur potentiel d’innovation. Il demeure un lieu d’opportunités d’échanges et de rencontres de futurs partenaires. Il offre, parallèlement, aux pouvoirs publics cette précieuse opportunité de faire une évaluation exhaustive de ce cadre de rencontre à l’international à même d’évaluer ses dividendes et de définir les conditions à réunir pour assurer plus de chances et de réussite à son avenir. Ainsi, dira le ministre, il est important de faire savoir aux partenaires étrangers, c’est qu’ils ne doivent pas continuer à considérer l’Algérie comme étant seulement un marché de vente de leurs équipements et pour réaliser les différents projets sans faire impliquer la main d’œuvre locale. La question de la formation et du transfert du savoir-faire, sont deux points essentiels, dont les partenaires de l’Algérie doivent s’engager à le réaliser sur le terrain.

Pour l’envergure qu’il ne cesse de prendre auprès des opérateurs des différents pays, le 16ème SITP est arrivé à un niveau de maturité pour réunir toutes les conditions professionnelles requises pour qu’opérateurs nationaux et étrangers puissent ensemble traduire en actes concrets leurs aspirations communes à développer des investissements communs et promouvoir des échanges avec des intérêts mutuellement partagés.

À noter que l’année en cours considérée comme une relance du secteur des Travaux publics et ce, en augmentant le budget du secteur. Cette augmentation significative s’explique notamment par l’inscription de plusieurs nouveaux projets et aussi la levée du gel de plusieurs projets pour la réalisation de routes et autres projets à travers tout le territoire national. D’ailleurs, dans la Loi de Finances (PLF) 2018, le budget équipement du secteur s’élevait à 380,76 milliards de DA, contre 62,69 milliards de DA en 2017, soit une hausse de 507%.

L’autre point essentiel que prévoit le ministère des Travaux publics, est l’entretien des routes et équipements autoroutiers. Sur ce point, une enveloppe de 65 milliards de DA, rappelons-le, a été dégagée pour l’entretien de 500 km de routes nationales, de l’autoroute Est-ouest ainsi que l’entretien des ports et aéroports, le renforcement des ponts métalliques et la réhabilitation de la voie ferrée, et ce, durant l’année 2018. Au titre du développement des régions enclavées au nord et au sud du pays, une enveloppe de 28 milliards de DA a été réservée à la réalisation et au renforcement des projets de dédoublement et de réhabilitation des routes.

Plusieurs conventions signées

En marge de cet événement, plusieurs conventions et mémorandum d’entente ont été signés. 11 entre elles concernent le domaine de la formation et l’échange des expériences. Des journées thématiques sont aussi prévues. Il s’agit entre autre de la problématique de gestion des risques naturels et exportation du savoir-faire des entreprises algériennes. Une convention de création d’une société mixte a été signée entre une entreprise chinoise et une autre algérienne du secteur public.

À noter, que plusieurs ministres de la République ont assisté à cet événement. Il s’agit entre autre du ministre du Commerce Said Djellab, ministre de la Formation professionnelle Mohamed Mebarki, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Tahar Hadjar, le ministre des Ressource en eau Houcine Necib et du Wali d’Alger Abdelkader Zoukh. Plusieurs ambassadeurs ont assisté aussi à cet événement.

Alger: Noreddine Oumessaoud