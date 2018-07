Les résultats du baccalauréat seront connus ce soir. L’attente stressante, concernera les candidats et leurs parents. Pour le reste des Algériens, ils connaissent déjà le taux de réussite et le fait que pour un garçon qui a décroché le sésame, deux filles l’on également eu. Le Bac se féminise, il n’y a plus aucun doute la dessus. Ce n’est forcément pas une bonne une excellente nouvelle pour un pays où le taux, la présence de la femme sur le marché de l’emploi ne dépasse toujours pas les 18%. On retiendra de ces chiffres contradictoires entre le taux de réussite au Bac et le taux d’occupation, une déperdition de la matière grise, à moins que par la force des choses, la femme parvient rapidement à la parité sur le marché de l’emploi.

Mais le principal souci des Algériens n’est pas encore orienté sur la rentabilité de l’enseignement.

La ministre de l’Education nationale qui brandit le taux de réussite au Bac comme l’un des trophées de la réforme de l’école, relève systématiquement le succès des lycéennes par rapport à leurs camarades lycéens et oublie de souligner que l’état de l’école aurait été beaucoup mieux s’il n’y avait pas ces grèves à répétition. La bataille de l’année scolaire à 35 semaines, a toutes les chances d’être perdue, au regard de plusieurs semaines de grève que les élèves supportent malgré eux. En tout cas, il semble que la vraie question n’est pas tant dans l’allongement ou pas de l’année scolaire, mais de ce qu’on veut faire de nos enfants. C’est dire l’urgence d’un débat populaire, responsable et franc sur l’école algérienne. Il faut voir ce qui ne va pas et tenter de convaincre tous les acteurs sociaux et politiques de la nécessité de désidéologiser le savoir.

Soyons donc sérieux et ne chargeons pas trop notre ministre qui gère une population équivalente à celle de la Tunisie. Il n’est pas dit que Mme Benghabrit soit la seule responsable de toutes les tares que traîne le secteur de l’Education nationale. Et même si elle en est actuellement le timonier, il est indispensable que tous les Algériens apportent leur contribution, non pas pour obtenir des résultats «exceptionnels» au Bac, mais pour mettre une bonne fois pour toute, l’école algérienne sur les rails de la modernité. Chacun dans son coin avec ses enfants peut contribuer efficacement. Il suffirait que l’on soit tous rationnels. Mais entre le dire et le faire…

Par Smaïl Daoudi