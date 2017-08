<span style='text-decoration: underline;'>KSO - Régionale Une </span>:<br><span style='color:red;'>le Barça tarde toujours à envoyer le certificat de transfert de Neymar</span>

Le FC Barcelone n’a toujours pas donné le feu vert à la Fédération espagnole pour envoyer le certificat de transfert de Neymar du Barça au PSG. Le certificat international de transfert (CIT) de Neymar n’était toujours pas arrivé sur les bureaux de la Fédération française, lundi soir.

Selon une source proche de la Fédération espagnole, censée le délivrer, ce sont les dirigeants barcelonais qui n’ont pas encore donné l’autorisation pour l’envoyer.

Attendent-ils que le chèque de 222 millions d’euros soit crédité sur leur compte ? Ont-ils décidé, dans une manière de règlement de comptes, d’aller au bout de ce que la règlementation leur permet ?Lundi, le président Josep Maria Bartomeu a d’ailleurs expliqué, au congrès mondial des supporters du Barça, avoir « signalé ce transfert à l’UEFA », assurant que « Neymar était de l’histoire ancienne ». Son club dispose de quinze jours, à compter de la demande de CIT (soit jeudi dernier), pour donner son accord à sa fédération qui, dans la foulée, délivrera le document. Au siège de l’instance espagnole, on assure être prêt à l’envoyer dès réception de l’autorisation du club catalan.Si rien n’arrive avant samedi soir, Neymar manquera GuingampSi le PSG a la possibilité de porter l’affaire devant les instances internationales, il est peu probable qu’il s’y emploie.

Parce qu’à l’issue des quinze jours, un CIT provisoire sera délivré selon l’article 6 de l’annexe 3 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fifa. En saisissant la Fifa, Paris s’exposerait au risque d’allonger encore plus la durée d’immobilisation de Neymar. Du coup, si rien n’arrive avant samedi soir minuit, le Brésilien ne sera pas qualifié contre Guingamp le lendemain.Mais il le sera, au plus tard, pour la réception de Toulouse, le dimanche 20 août, puisque le terme des quinze jours interviendrait le vendredi 18, à minuit… Tout cela ne semble cependant pas perturber Neymar. Lundi, il s’affichait sur un yacht, à Saint-Tropez. Et visiblement, il n’était pas inquiet.