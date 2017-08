<span style='text-decoration: underline;'>Après Neymar</span>:<br><span style='color:red;'>Le Barça va devoir gérer le dossier Iniesta</span>

Durant cette présaison, le dossier Neymar est au centre des attentions, alors que le joueur pourrait rejoindre le PSG en devenant par la même occasion le transfert le plus onéreux de l’histoire. Cependant, le Barça a aussi un autre dossier sur lequel travailler : celui d’Andrès Iniesta, en fin de contrat en juin 2018 et qui n’a pas encore prolongé.

Auteur d’une saison 2016-2017 convenable sans être brillante, Iniesta s’est distingué par quelques fulgurances. Plus aussi capable d’assumer la création, il a vu Messi se charger de ce rôle dans une équipe toujours plus dépendante des exploits réalisés par le natif de Rosario. En mai dernier, notre correspondant, Ignasi Oliva, expliquait qu’Iniesta allait être le maître de son destin du côté du Camp Nou : «Iniesta décidera quand il finira sa carrière au FC Barcelone. Il a encore une année dans son contrat, qui se termine en juin 2018, tout comme Messi. Le Barça a commencé à parler avec les deux au sujet d’un renouvellement (officialisé depuis pour Messi, ndlr), mais ce sont deux cas différents, même si nous parlons des deux joueurs avec le plus de titres dans l’histoire de Barcelone (30).» Dans le contexte Barcelone, et plus encore au milieu de terrain, la question peut se poser pour son avenir. Lui-même critique envers sa saison passée, Iniesta doit-il prolonger ? Si tel est le cas, en 2018-2019, il aura 35 ans, et il n’est pas inique de considérer que son impact, déjà moindre lors de certaines grandes rencontres, ne sera pas le même que lors de ses meilleures années. Il ne s’agit pas de remettre en cause son apport brut, sur le plan du talent, mais de songer à l’enchaînements des rencontres, avec l’exigence propre au Barça. Iniesta va devoir s’adapter à son corps et son physique, ce qui est normal.

Lors d’une interview accordée à ESPN, Josep Maria Bartomeu s’est prononcé sur l’avenir d’Iniesta : «Nous voulons qu’il ait un contrat à vie. Il est l’équilibre du Barça. Il a le sourire de Ronaldinho et la magie de Messi. Nous voulons le garder pour toujours.» Un Iniesta, qui lui-même avait fait le point sur son futur il y a quelques mois lors d’un évènement commercial : « Je ne dis pas que je ne veux pas renouveler quand je dis qu’on va voir ce qui va se passer. Mon intention principale est de rester ici jusqu’à ce que je me retire, mais dans un club comme le Barça vos performances décident si vous restez et je ne resterai jamais ici pour rester.» Ce sont les prestations d’Iniesta qui vont décider de son rôle dans l’équipe. Il aura besoin d’être géré de la meilleure façon possible, comme Xavi par le passé, afin de pouvoir apporter son talent. Mais alors que le Barça pourrait perdre Neymar, le dossier Iniesta est urgent au sein d’une équipe qui a vu petit à petit son ADN se déliter. Verratti aurait pu être l’élément capable de faire renouer Barcelone avec son passé, mais il ne viendra visiblement pas. Seul joueur au profil «organisateur», Iniesta aura une saison chargée devant lui, et il sait mieux que personne qu’il devra faire le bon choix.