<span style='text-decoration: underline;'>Avec la perte de Neymar </span>:<br><span style='color:red;'>Le Barça va plus que jamais compter sur Messi</span>

Le 30 juillet dernier, Barcelone s’est imposé face au Real Madrid lors d’un Clasico amical de l’International Champions Cup (3-2).

C’est aussi la dernière rencontre de Neymar avec le maillot du club catalan, le Brésilien ayant depuis rejoint le PSG avec qui il n’a pas encore joué. «Je m’entends bien avec lui. J’ai échangé mon maillot avec le sien et j’espère que ça sera son dernier avec Barcelone, ça ferait un problème en moins pour nous parce qu’il fait la différence dans les gros matchs», expliquait Sergio Ramos au sujet de Neymar avant l’officialisation de son transfert en France. Le soulagement du capitaine madrilène pouvait se comprendre, mais le Real Madrid va devoir, une nouvelle fois, être opposé au joueur le plus déterminant de l’histoire des Clasicos avec Lionel Messi. Meilleur buteur de l’histoire des Clasicos, le natif de Rosario compte 24 buts contre le Real Madrid. Sa dernière performance officielle doit encore être dans les têtes des joueurs dirigés par Zinédine Zidane. Marqué individuellement par Casemiro, Messi avait realisé un match très abouti, inscrivant notamment deux buts dont un à la dernière minute pour donner la victoire aux hommes de Luis Enrique et un espoir de titre en Liga avec une célébration notable en montrant son nom au public du Bernabeu. Lors d’une conférence de presse, Ernesto Valverde, le nouvel entraîneur du Barça avait montré sa satisfaction d’avoir Messi dans son effectif alors que le technicien avait jusqu’alors dû songer à des façons de minimiser son impact quand il devait l’affronter : «C’est un joueur unique. C’est un soulagement de l’avoir sous mes ordres. Il peut jouer dans toutes les positions et son rôle sera toujours le même. Il est décisif peu importe où il joue.» Présent dans la création et, moins souvent, à la finition des actions, Messi est le fil conducteur du jeu des Blaugrana, assumant plusieur rôles à la fois, ce qu’avait résumé à sa façon Luis Enrique avant le quart de finale retour de Coupe du Roi contre la Real Sociedad, la saison dernière : «C’est un processus qui est lié à la maturité du joueur, de la personne. Nous avons vu des saisons où Leo était presque exclusivement un buteur et maintenant il évolue comme un footballeur total, capable de faire tout ce qu’il veut en attaque et en défense.»

Messi confère une sérénité au Barça

Dans l’esprit des supporters du Barça, Messi symbolise une sérénité omniprésente. Même quand l’équipe joue mal, il existe toujours la possibilité qu’il fasse la différence à lui seul à travers une série de dribbles, une passe, voire un tir. Messi engendre un espoir permanent dans l’esprit du Camp Nou, ce qui pourrait être encore plus exacerbé cette saison. Une supposition est aussi possible. Avec les 222 millions obtenus suite au départ de Neymar au PSG, Barcelone pourrait ériger une équipe mieux armée autour de Messi, c’est ce que pense Vicente Del Bosque, ancien sélectionneur de l’Espagne : «Barcelone a perdu un joueur qui pouvait parfois être capricieux et dans le meilleur des cas, ce pourrait être une meilleure équipe sans Neymar, on ne sait jamais», a-t-il expliqué au micro de la Cadena Ser. Dans l’optique de la finale aller de la Supercoupe d’Espagne, dimanche au Camp Nou (22h), le bilan du numéro 10 contre le Real Madrid a de quoi faire peur au vu de ses 24 buts : 1 en amical, 16 en Liga, 5 en Supercoupe d’Espagne et 2 en Ligue des champions. Dans un Barça moins étincelant collectivement, Messi doit assumer divers rôles afin de masquer les carences aperçues notamment la saison dernière, et forcément, comme n’importe quel joueur, il connaîtra des jours sans. C’est à ces moments que sera jugé l’impact des éléments autour de lui. Avec le départ de Neymar, Messi a vu partir un joueur qui était compatible avec lui, dans le jeu, comme Xavi ou Daniel Alves avant. Face au Real Madrid, Luis Suarez sera là afin de rendre la vie la plus compliquée au club madrilène. Auteur de 4 buts en 6 matches face au Real, il ne devrait pas être de trop pour tenter de faire la différence. La MSN n’est plus, mais la MS est encore vivante, ce qui n’est peut-être pas si mal.