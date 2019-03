Les manifestations et marches organisées vendredi dernier dans la quasi-totalité des wilayas du pays ont été émaillées par quelques échauffourées et débordements ayant causé plus d’une centaine de blessés et des dizaines de manifestants arrêtés.

Le dernier bilan, rendu public hier par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, fait état d’un décès et 183 blessés.

«Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a enregistré un décès et 183 blessés, lors des marches populaires organisées, vendredi, dans les différentes wilayas du pays», a indiqué le communiqué du département de Mokhtar Hasbellaoui.

«183 blessés ont été admis au niveau des différents établissements hospitaliers à travers le territoire national, dont la majorité a quitté ces structures sanitaires, après avoir reçu les soins nécessaires, à l’exception de cinq (5) cas placés sous surveillance médicale, dont un cas critique », détaille la même source.

À Alger, un manifestant a trouvé la mort lors des manifestations contre le 5e mandat lors de cette journée, Il s’agit de Hacen Benkhedda, frère du Professeur Salim Benkhedda et fils de Benyoucef Benkhedda, président du GPRA lors de la révolution.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé, explique sur ce cas, que «le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Pacha a admis la dépouille du citoyen Hassen Benkhedda, âgé de 56 ans, a précisé la même source, ajoutant que «pour déterminer les causes exactes du décès, il a été décidé, conformément aux procédures judicaires en vigueur, de procéder à une autopsie».

Il faut signaler que quelques dégâts matériels ont été signalés à Alger vers la soirée. Une agence de la Banque Extérieure d’Algérie, qui se trouve près de l’hôtel Saint-Georges a été incendiée par des inconnus. Quelques voitures ont été également incendiées.

De son côté, la Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN) avait fait état également de l’existence de plusieurs blessés dans les rangs des services de sécurité. « Quelque cinquante six (56) policiers ont été blessés, vendredi à Alger, lors d’une opération de rétablissement de l’ordre public, suite à des actes de violence et de vandalisme», avait affirmé la DGSN.

«Les policiers et les citoyens blessés ont été pris en charge au niveau de l’hôpital central de la Sûreté Nationale d’Alger, précise la DGSN dans son communiqué. «Les forces de police, engagées avec fermeté contre ces actes de violence et de vandalisme survenus en fin de journée et ayant ciblé des biens publics et privés, ont permis d’interpeller quarante-cinq (45) individus, dont cinq (05) au niveau de l’hôtel El Djazair (ex- Saint Georges), qui ont dérobé le coffre-fort de cet établissement hôteliers et incendié un véhicule», a indiqué la même source.

«La plupart de ces individus étaient sous l’emprise de substances psychotropes et le coffre en question a été récupéré rapidement par les services de police et les auteurs arrêtés», a conclu le communiqué de la DGSN.

Il est à rappeler enfin que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a rendu visite vendredi soir aux personnes blessées lors des manifestations de vendredi au CHU Mustapha Pacha à Alger.

Alger: Samir Hamiche