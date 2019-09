<span style='text-decoration: underline;'>La majorité a quitté l’hôpital </span>:<br><span style='color:red;'>Le bilan revu à la hausse, 284 personnes intoxiquées</span>

Le bilan de l’intoxication alimentaire collective qui a secoué Oran avant-hier, a été revu à la hausse selon la Direction de la santé de la population de la wilaya. En effet, après la première journée qui a enregistré 139 cas, le nombre de victimes est passé à 284 dans 198 ont été reçus par le centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO), et ont quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires.

La prise en charge a été effectuée par le cadre médical de 3 services, il s’agit des services d’infectiologie, urgences médicales, chirurgicales et pédiatrie. Du côté de la Direction du commerce, on apprend que la fermeture des deux fast-foods a été déposée auprès de la wilaya et que le propriétaire sera esté en justice. Notons, qu’après les premières analyses qui ont démontré que la sauce maison était incriminée dans cette intoxication.

Les résultats préliminaires du bureau d’hygiène de la Direction du commerce de la wilaya d’Oran, ont révélé que la viande hachée utilisée était congelée et il n’y avait pas un respect de la chaîne de froid. Notons, que les informations reliées sur les réseaux sociaux suite à cette intoxication alimentaire, ont inquiété les citoyens qui se sont interrogé sur ce nouvel épisode d’intoxication alimentaire à Oran. Qu’en cas d’intoxication alimentaire, si les toxines ingérées sont virulentes, l’intoxication peut nécessiter une mise sous antibiotiques spécifiques, voire une hospitalisation avec lavage d’estomac, mise sous assistance respiratoire et/ou dialyse dans les cas les plus graves. Heureusement, cela arrive très rarement. En effet, la plupart du temps, l’intoxication alimentaire est bénigne et passe toute seule au bout d’un jour ou deux. Une prise de médicaments n’est alors pas nécessaire, mais vous pouvez prendre des mesures pour guérir plus vite. Quand l’intoxication alimentaire se déclare, adaptez tout de suite votre alimentation. Le premier jour, mangez uniquement des aliments liquides comme des soupes ou des potages pour ménager l’intestin.

Le lendemain, réintroduisez les viandes et poissons maigres ainsi que les féculents (riz blanc, pâtes, pommes de terre cuites) dans votre alimentation. Quand vous sentez une amélioration, recommencez à manger des fruits et légumes, mais seulement sous forme de cuite pendant 48 heures. Vous pouvez ensuite recommencer à les manger crus et réintroduire petit à petit les autres aliments à vos repas.

Fethi Mohamed