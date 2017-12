<span style='text-decoration: underline;'>Collision entre un bus et un camion remorque à Djelfa </span>:<br><span style='color:red;'>Le bilan s’alourdit à 10 morts</span>

Le bilan de la collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion remorque, survenue mercredi soir à Djelfa, s’est élevé à 10 morts, a appris l’APS jeudi auprès de la Direction de la santé et de la population de la wilaya.

Un blessé grave parmi les trois (3) transférés, dans un état critique, vers l’hôpital du chef lieu de wilaya a rendu l’âme, portant ainsi à 10 le nombre des décès (7 hommes, 2 femmes et un enfant de 4 ans).

L’accident a également causé des blessures à 27 autres personnes (âgées entre 2 ans et 65 ans), qui se trouvent actuellement sous surveillance médicale, a indiqué le directeur de la santé, Bia Abdelkrim. Le même responsable a, en outre, souligné la mobilisation de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour la prise en charge des blessés, admis au niveau de la polyclinique de Ain Chouhada, de l’établissement hospitalier d’El Idrissia, et de l’hôpital de Djelfa, en application des instructions du wali M. Hamana Guenfaf. Des instructions fermes pour la bonne prise en charge des blessés, notamment par le transfert des cas graves, ont été, également, données par le ministre de tutelle, précise la même source. Une collision frontale entre un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Batna-Bechar et un camion à remorque immatriculé à Msila, est survenue mercredi sur l’axe du chemin de wilaya N.122 reliant les communes de Ain Chouhada et Douis (ouest de Djelfa). Neuf (09) personnes sont décédées, sur place, en plus de 28 blessés, selon un premier bilan communiqué par la Protection civile.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes et circonstances exactes de cet accident meurtrier.