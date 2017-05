L’Algérie est à deux jours des élections législatives. Ce sont les cinquièmes d’affilée depuis le retour à la légalité constitutionnelle. Aucune édition n’a ressemblé à l’autre. La première en 1997, s’était tenue dans les pires conditions sécuritaires qui soient. Les terroristes avaient juré de les faire échouer. Mais les Algériens ont bravé le danger et ont confirmé leur détermination à reconstruire l’édifice institutionnel du pays. Ceux de 2002 devaient être ceux de la sortie définitive de la crise, mais le printemps noir est passé par là. La région de Kabylie où les émeutes faisaient rage un an plutôt, était exclue du scrutin par des centaines de jeunes décidés à faire avorter le rendez-vous électoral. Mais là aussi, les Algériens ont estimé qu’il serait aventureux de créer une rupture dans le processus de recouvrement de la légalité républicaine. Le parlement a encore fonctionné sur cinq années.

Jusqu’en 2007 où la situation s’étant totalement normalisée au plan social. Mais la détermination d’une bonne partie de l’opposition a laissé un goût d’inachevé à ces élections, par le boycott qui a diminué le parlement d’une partie de sa légitimité populaire. Mais globalement, les Algériens ont pris la résolution de ne pas s’arrêter en si bon chemin et reconnu le pouvoir législatif en tant que telle.

Les élections de 2012 s’étaient tenues dans un contexte explosif au plan international. Les «révolutions» arabes mettaient toute la région sens dessus dessous. Ciblée par une tentative de déstabilisation un an plutôt, l’Algérie était un centre d’intérêt des observateurs internationaux à l’occasion des législatives. Mais là encore, les Algériens n’ont pas répondu aux appels des sirènes et ont élu leur parlement. Il n’était pas compliqué, à l’époque, de comprendre l’attitude des citoyens.

Pour 2017, le scrutin intervient dans un contexte économique quelque peu tendu, mais au plan politique, il y a lieu de constater l’absence d’appels au boycott. De plus l’Algérie s’était dotée une année avant, d’une nouvelle Constitution qui donne à l’opposition un vrai rôle sur l’échiquier politique. Serait-ce donc le bon scrutin, celui qui installera l’Algérie sur la trajectoire de la démocratie ? La réponse à cette question, ce sont les électeurs qui nous la donneront. Une faible participation sera considérée comme un nouvel appel des Algériens aux partis pour qu’ils fassent plus d’efforts.

Par Smaïl Daoudi