<span style='text-decoration: underline;'>Hygiène hospitalière au CHUO</span>:<br><span style='color:red;'>Le bon usage des antibiotiques</span>

Dans le cadre du projet hygiène hospitalière et prévention des infections associées aux soins, une réunion du Conseil scientifique se tiendra jeudi matin avec la mission française.

L’objectif de cette réunion est de discuter sur le bon usage des antibiotiques et l’organisation et évaluation de l’hygiène hospitalière du CHUO. Cette réunion vient suite à plusieurs qui ont été tenues durant cette année avec ces experts français de l’assistance des hôpitaux de Paris avec des médecins du CHUO, pour débattre sur le projet de l’hygiène hospitalière dans les services au niveau des établissements publics et privés. Il est à rappeler, que le ministère de la Santé a retenu deux établissements pilotes pour lancer ce projet celui de Bologhine et le CHUO, afin de concrétiser ce projet franco-algérien. En effet, ce projet a été lancé lors de la première conférence internationale de l’infectiologie qui s’est tenue au complexe les Andalouses l’année dernière. Il intervient en application de la stratégie élaborée par la tutelle en vue d’améliorer la prise en charge des patients et d’éviter l’automédication. A ce propos, une feuille de route a été élaborée pour renforcer l’hygiène et la prévention des infections en milieu hospitalier est mise en œuvre au niveau du CHUO, qui bénéficie à ce titre, de l’accompagnement d’un centre de référence basé en France dans le cadre d’une convention entre les deux établissements partenaires.

A.Yasmine