<span style='text-decoration: underline;'>Grève des médecins résidents </span>:<br><span style='color:red;'>Le bras de fer persiste</span>

Les médecins résidents, en grève depuis près de 8 mois, refusent toujours de baisser les bras. La persistance du débrayage au niveau des CHU et hôpitaux, rend difficile l’option de dialoguer avec le ministère de la Santé.

L’absence de garde au niveau des établissements hospitaliers met à rude épreuve la situation des patients. Le retour à la normale n’est pas encore obtenu par la tutelle malgré les différentes annonces des grévistes.

Les précédentes rencontres avec le ministère de la Santé n’ont rien changé. Le blocage et le bras de fer entre les deux parties persistent malgré la réponse favorable du département de Mokhtar Hasbellaoui aux revendications des médecins résidents.

Annonçant la reprise des gardes, les médecins grévistes chapeautés notamment par le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), ont fait marche arrière lorsque le gouvernement avait affirmé que certaines revendications sont non négociables.

La tutelle a refusé d’abroger le service civil, en proposant en contrepartie de diminuer sa durée et d’autres avantages. De son côté, le ministère de la Santé a exigé la fin de la grève pour rouvrir le dialogue avec les médecins.

Il a annoncé le 16 mai 2018 sur l’ENTV, qu’il ne saurait y avoir de dialogue sans une reprise du travail, des études et des gardes.

Par ailleurs, la CAMRA a indiqué que la décision relative à la reprise des gardes à compter de mercredi dernier, a été prise par 3 membres sur les 13 membres du bureau.

D’autre part, le ministre a affirmé que près de 500 médecins résidents ont rejoint leurs postes depuis plus de 3 semaines.

En réaction, le CAMRA a regretté le maintien par le ministère de la Santé de sa décision de refuser le dialogue avant la reprise de toutes les activités hospitalières sans conditions du corps médical, qualifiant cette décision de «négative».

Il a regretté le refus de certains chefs de services d’autoriser l’accès aux médecins résidents afin de rejoindre leurs postes et leurs activités des gardes sous prétexte d’une note ministérielle».

Le Dr. Nadim Soualili, membre du bureau de la CAMRA, a indiqué à l’APS, que la Collectif a été surpris par la décision de la tutelle «rejetant totalement» la poursuite du dialogue interrompu depuis fin avril dernier, ainsi que l’opposition de certains chefs de services et gestionnaires d’établissements hospitaliers, à la reprise des gardes.

Au sujet de la décision de certains chefs de services et gestionnaires d’établissements hospitaliers, le Dr. Soualili a indiqué que ces derniers, «ont obligé les concernés à signer un engagement de non-reprise de la grève et de poursuite du travail normalement avant la reprise des gardes», qualifiant ces» pratiques d’illégales».

Pour ce qui est du dispositif relatif aux examens de l’obtention du DEMS (Diplôme d’études médicales spécialisées), le représentant de la CAMRA a précisé que le plan tracé par le ministère de l’Enseignement supérieur est «illégal», car, il n’a pas respecté a-t-il dit, «le délai de notification de ces épreuves à l’adresse du corps qui est de 30 jours minimum». Les médecins résidents avait auparavant, annoncé la reprise des gardes à partir de mercredi dernier, en signe de «bonne volonté», tout en réaffirmant leur attachement aux revendications qu’ils ont déjà soulevées et qu’ils demeurent «mobilisés» pour «défendre leurs droits».

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé, la semaine écoulée, que l’examen du diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS), se déroulera durant la période allant du 1er au 19 juillet, notant que cette session de rattrapage sera la dernière à être organisée pour l’année universitaire 2017/2018 et prévenant que «les candidats qui ne s’y présenteront pas, seront considérés en situation d’abandon d’études et par conséquent exclus».

Samir Hamiche