<span style='text-decoration: underline;'>La réunion d’Alger a sérieusement impacté le marché de l’or noir </span>:<br><span style='color:red;'>Le Brent grimpe à 82 dollars à Londres</span>

La discipline dont font montre les pays producteurs de pétrole deux jours après la réunion d’Alger, a sérieusement impacté le marché international de l’or noir, au point où les analystes n’évoquent quasiment plus le pétrole de schiste américain. Il semble donc que les pays Opep et non Opep ont gagné une précieuse bataille à Alger.

Les cours ont remonté avec visiblement la ferme intention de ne pas replonger et rééditer le scénario de 2014. Il faut savoir que dans la journée d’hier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a brisé la barre des 82 dollars dans la matinée. Il a progresse de 80 cents en quelques heures. Ce qui ne lui est pas arrivé depuis plusieurs années. Cette subite hausse qui l’a propulsé jusqu’à 82,20 dollars, traduit selon les experts, un retour en confiance des investisseurs, ce qui revient à dire que l’or noir reprendra sa place de valeur refuge, au grand bonheur des pays producteurs.

Cette nouvelle posture du baril, outre qu’elle résulte directement du formidable travail de la diplomatie algérienne, renseigne également sur la reprise en main de l’Opep du marché pétrolier mondiale. «Beaucoup d’observateurs ont enterré l’OPEP un peu trop rapidement. Ils confondaient peut-être leurs désirs avec la réalité», a estimé Francis Perrin, interrogé par l’APS.

Pour ce directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), la réunion d’Alger du 30 septembre 2016 a été décisive. «L’OPEP a réussi à retrouver son unité interne, à prendre des décisions sur la réduction de sa production et à s’associer à dix pays non-OPEP», explique-t-il. Et d’ajouter: les succès ont été spectaculaires suite à l’adoption de cette stratégie à la fin 2016». Il reste que la série de victoires engrangées depuis la conférence d’Alger ne met pas nécessairement le marché à l’abri de nouveaux soubresauts.

«L’OPEP fait face à quelques défis clés et ceux-ci viennent surtout des Etats-Unis : fortes pressions de l’administration Trump, rétablissement des sanctions contre l’Iran, ce qui suscite la colère de Téhéran et contribue à aggraver encore la relation déjà détestable entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, et forte augmentation de la production pétrolière américaine», souligne l’expert pétrolier qui constate néanmoins que grâce à ce retour en force, l’organisation des exportateurs de pétrole est «effectivement encore un acteur incontournable».

Cette nouvelle-ancienne donne qui met l’Opep au centre de la «galaxie du pétrole» a pour effet une redistribution des cartes, mais n’efface pas le fait qu’un nouvel acteur que sont les Etats Unis compte également dans l’équation énergétique mondiale. «Le marché pétrolier est actuellement bien équilibré. Il y a cependant des inquiétudes pour la fin de l’année. Le monde consomme de plus en plus de pétrole et l’Iran et le Venezuela en produisent de moins en moins», a expliqué ‘l’IRIS’. «Suite aux menaces américaines, qui sont efficaces, les exportations de brut de l’Iran ont probablement baissé de 700 000 barils par jour entre avril 2018 et la mi-septembre. Et, même si de nombreuses incertitudes subsistent, une chose est sûre : la chute n’est pas terminée», a-t-il précisé. Francis Perrin ne manque pas de préciser que «les Etats-Unis sont à la fois un problème et une solution».

«Leur sanctions font chuter la production et les exportations pétrolières de l’Iran et, en même temps, leur production nationale continue à augmenter grâce au pétrole non conventionnel. Ce pays est devenu un important exportateur de pétrole», a-t-il encore expliqué. Cette donne géostratégique majeure est le principal facteur perturbateur du marché énergétique mondial. Une évolution dans un sens ou dans l’autre, conditionnera les prix.

Alger: Smaïl Daoudi