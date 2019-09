<span style='text-decoration: underline;'>L’AGEA pour un dialogue national socio-économique </span>:<br><span style='color:red;'>Le BTPH a perdu 275 mille postes d’emploi</span>

Cette situation que les professionnels du bâtiment qualifient d’alarmante a été au centre de l’Assemblée générale (AG) ordinaire, les membres de l’AGEA. Ces derniers ont interpellé le gouvernement à l’effet d’ouvrir les portes du dialogue, à l’échelle de tout le pays.

Un Dialogue socio-économique s’impose avec acuité, compte tenu de la situation du pays dans de nombreux secteurs d’activité, dont celui du bâtiment. L’association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) est l’un des acteurs économiques qui appellent à l’établissement d’une passerelle permanente entre les pouvoirs publics et les organisations patronales pour négocier au mieux le passage difficile que traverse l’économie nationale. Pour difficile, l’étape que vit présentement les entreprises du BTPH, représentés par l’AGEA, est des plus critiques. Et pour cause, le secteur est touché par la cessation d’activité, qui a concerné plus de 3.650 entreprises. Ceci a induit à la suppression de 275.000 postes d’emploi depuis 2017.

Cette situation que les professionnels du bâtiment qualifient d’alarmante a été au centre de l’Assemblée générale (AG) ordinaire, les membres de l’AGEA. Ces derniers ont interpellé le gouvernement à l’effet d’ouvrir les portes du dialogue, à l’échelle de tout le pays. Le vœu des patrons-membres de l’AGEA est que le dialogue s’esquisse le plus tôt possible et porte sur les questions socio-économiques.

Dans un communiqué rendu public, hier, l’AG de l’AGEA souligne que «tous les efforts fournis jusque-là n’ont pas permis aux entreprises algériennes de travailler sereinement et d’investir avec une visibilité correcte, en raison de la situation économique et politique que traverse le pays».

A cet effet, l’AGEA a appelé à l’ouverture d’un dialogue national avec les pouvoirs publics afin de «trouver des solutions urgentes, à court et à moyen terme» aux problèmes que vit l’entreprise algérienne, publique ou privée, et cela «dans l’intérêt suprême du pays et de l’économie nationale».

On retiendra dans le propos de l’AGEA un intéressant apport au débat sur les question socioéconomiques, en ce sens que l’association propose «l’annulation de la short liste des entreprises accédant aux projets par le biais de la formule de gré-à-gré, la dépénalisation fiscale et parafiscale des entreprises du BTPH, la révision du cahier des charges régissant le secteur, l’encouragement de la promotion immobilière, l’attribution des missions de conception et de suivi aux bureaux d’études algériens, ainsi que la création de zones d’activités dédiées exclusivement au secteur du BTPH». Cette batterie de mesures, censée être prise en charge par l’exécutif ne saurait être facilement applicable, puisqu’il sera déjà difficile de boucler la loi des Finances 2020, compte tenu de la faiblesse de recettes attendues.

En sus de ces propositions, susceptible selon l’AGEA de réduire la saignée dans de nombreux secteurs d’activité, il a aussi souligné la nécessité de la mise en place d’«un observatoire national pour la PME/PMI, le suivi local des décisions des tripartites à travers des commissions sous l’égide des walis, la mise en place de mécanismes fiables pour encadrer les relations des entreprises avec les banques, ainsi qu’un circuit efficace de paiement des factures des entreprises». Un intéressant instrument susceptible de donner d’importantes appréciations pour le monde de l’entreprise en Algérie.

On retiendra enfin, le souhait de l’AGEA de voir «toutes les entreprises, ainsi que leurs ouvriers» œuvrer «pour l’intérêt suprême du pays en allant vers l’élection présidentielle, permettant à tout le peuple algérien de s’exprimer dans un cadre bien règlementé, organisé et contrôlé».

Lors d’un point de presse, animé en marge des travaux de l’AG, le porte-parole de l’AGEA, Moussa Aidh, a souligné que la situation financière des entreprises du BTPH a révélé que l’AGEA entamera «très prochainement une série de rencontres avec tous les intervenants pour trouver des solutions». Le porte-parole de l’AGEA a également mis en évidence la position de l’association vis à vis du dialogue politique national qu’elle soutient «afin de trouver une solution à la situation politique». L’AGEA opte pour l’élection d’un président de la République, permettant «une stabilité nationale et un règlement de toute cette situation que connaît les entreprises du BTPH ».