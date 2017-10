<span style='text-decoration: underline;'>3ème session ordinaire de l’APW les 3 et 4 octobre en cours </span>:<br><span style='color:red;'>Le budget primitif, la rentrée scolaire et l’environnement au menu</span>

3ème session ordinaire de l’APW les 3 et 4 octobre en cours : Le budget primitif, la rentrée scolaire et l’environnement au menu

La troisième session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya, se tiendra les 3 et 4 octobre en cours et sera consacrée à la présentation du projet du budget primitif de la wilaya 2018, la rentrée scolaire 2017/2018 et l’environnement a-t-on appris de sources bien informées.

Cette 3ème session sera aussi une occasion, pour présenter un exposé sur l’application de la loi 08/15 portant régularisation des constructions achevées et non achevées. L’ultimatum fixé par les pouvoirs publics, aux propriétaires pour régulariser leurs habitations, a expiré en août 2016. Mais, sur le terrain, presque rien n’a été fait par les services concernés, en raison du manque de moyens logistiques et humains et les entraves bureaucratiques. Cette loi concerne quatre types de constructions achevées ou non achevées. Il s’agit des constructions à usage d’habitation ou professionnel, achevées sans permis de construire, ou non conformes (ajout d’étage,…), au permis de construire délivré par l’APC. Sont également concernées par la mise en conformité, les constructions non achevées, avec ou sans permis de construire, à la condition qu’elles aient existé, à la date de publication de cette loi. Celles débutées après la promulgation de cette loi, en sont donc exclues. Les constructions, quand bien même existantes avant la loi 08/15, érigées par exemple à proximité de pipe-line ou autres servitudes du genre, ne sont pas régularisables dans l’absolu, tout comme celles élevées dans des zones d’expansion touristique, sur des sites archéologiques ou historiques, à proximité des zones portuaires ou aéroportuaires, sous les lignes de haute ou moyenne tension, à moins de 100 mètres du littoral, sur des lits d’oueds, des terres agricoles, (avec quelques exceptions).

H. Maalem