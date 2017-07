<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le budget supplémentaire s’élève à soixante deux milliards de centimes</span>

Lors de session de l’assemblée populaire de wilaya tenue avant-hier, le budget supplémentaire de soixante deux milliards neuf cent treize millions de centimes, a été débattu dans ses différents chapitres de répartitions et approuvé à l’unanimité.

Ce budget prévoit vingt quatre milliards deux cents millions de centimes pour le secteur de fonctionnement et après de trente huit milliards de centimes pour le secteur des équipements. Ce budget supplémentaire est en baisse par rapport à celui de l’année en raison de la non compensation de la plus value et de la taxe d’activité professionnelle. Ainsi, le secteur de la Santé, les deux entreprises publiques industrielles et commerciales Mosta propre et Mosta land (parc d’attraction et de loisirs nouvellement ouvert au public), auront des subventions financières comme aides, puisées dudit budget. Même l’achat d’un groupe électrogène pour parer aux coupures de courant audit parc, a été fait par des élus et accepté à l’unanimité. Les engagements des clubs de football seront pris en charge par le fonds de wilaya, Jeunesse et des Sports. De même, ce fonds doit aider l’association de pilotage d’avions de l’aéro-club. Le second dossier a concerné la campagne moisson. Les services agricoles prévoient une production céréalière de huit cent milles quintaux, production jamais réalisée auparavant. Et pourtant, le taux de pluviométrie est faible. Il est de deux cent cinquante millimètres dont cent quatre vingt millimètres enregistrés en quelques jours en janvier. Ainsi, de nombreuses questions ont été soulevées par des membres et le président de l’APC concernant la production céréalière ces années. Il a été demandé aux directeurs des services agricoles de leur dire sur quelles bases le calcul a été fait pour prévoir ladite production. Les réponses faites, n’ont pas satisfait les élus. Le troisième dossier débattu, a concerné les résultats enregistrés cette année dans le secteur de l’Education. Selon le directeur de wilaya de l’Education, les taux de réussite aux examens de passage à la première année de l’enseignement et du BEM (Brevet d’enseignement moyen), sont légèrement supérieurs à ceux réalisés l’année passée. Le directeur prévoit aussi un bon taux de réussite à l’examen du Bac. Tous les dossiers ont été approuvés à l’unanimité par les membres de l’APW.

Charef.N