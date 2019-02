<span style='text-decoration: underline;'>Académie nationale de la femme algérienne </span>:<br><span style='color:red;'>Le bureau d’Oran organise la première rencontre</span>

L’académie nationale de la femme algérienne en collaboration avec l’association el Intissar, ont organisé ce mardi au «Royal Hôtel», une rencontre sous le thème «le dialogue interculturel et voir ensemble».

Cet évènement a regroupé beaucoup d’invités et d’anciennes personnalités venus de tout l’Ouest dont l’ancien ministre de l’Agriculture monsieur Bendaoud Abdelkader, le sénateur monsieur Tayeb Mahyaoui, l’ex-wali et député monsieur Maatali, du consul du Maroc et plusieurs élus d’APN et APC. C’est dans le magnifique cadre du Royal Hôtel, que madame Mechta Nassima épouse Aslaoui, présidente de cette honorable académie, a réuni pour la première fois, les membres et adhérents de cette académie dont la portée est internationale. Son bureau est composé de monsieur Guellil Nejadi secrétaire général, de Souad Bouali, de Wasila Antar Nour El Houda, Merbouh et Wafa Belkacem. L’ouverture de cette rencontre a été faite par la présidente madame Mechta Nassima qui a présenté l’ANFA, le rôle et le but de cette association qui se veut internationale à l’avenir pour présenter la voix des Algériens dont le thème «Voir ensemble». La présidente Mechta Nassima, en excellente oratrice, a su présenter le rôle à l’académie et ses futures actions et plusieurs personnalités ont intervenu dont le docteur Houri Youcef université d’Alger, du professeur Badji Noureddine qui a parlé de Roger Garaudy, de l’Emir Abdelkader et du dialogue. Madame Slimani Fatiha avocate, a parlé du droit international et le professeur Chihab (UNESCO), a parlé du dialogue des cultures de l’alphabétisation, du droit de la femme et de l’enfant. Monsieur le consul du Maroc a pris la parole pour encourager l’approche des Maghrébins. La cérémonie de cette rencontre a été clôturée par une remise de titre honorifique à plusieurs personnalités présentes, le tout dans une satisfaction générale et ainsi, l’académie nationale de femmes algériennes poursuit son chemin.

Adda.B