<span style='text-decoration: underline;'>Le personnel en ébullition</span>:<br><span style='color:red;'>Le CAC El Hassi visé par une enquête ministérielle</span>

Après plusieurs informations reliées ces dernières semaines sur la situation du centre anti cancer Emir Abdelkader à El Hassi, la visite sur place hier du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Mohamed Miraoui, a été particulière et a permis de mettre les points sur les «i» sur de nombreuses questions qui pénalisent la prise en charge des patients notamment les enfants cancéreux.

Le Ministre dès son arrivée au centre, a été accueilli par des infirmiers et des familles de malades qui ont protesté contre les conditions actuelles au niveau de cette structure de santé, en accusant le directeur de «mauvaise gestion». Les gardes malades ont soulevé «plusieurs dépassements liés aux conditions d’accueil», l’un d’entre eux dira: «où sont les moyens, nous lavons nos vêtements dans les sanitaires, l’eau était coupée durant 10 jours, nos enfants souffrent, où est l’humanisme, cette maladie est fatale et nos enfants meurent en silence à cause de la négligence» dira- il. Le Ministre suite à sa visite, a immédiatement annoncé qu’une commission ministérielle pluridisciplinaire va être dépêchée dans les jours à venir au centre pour enquêter sur la gestion et sur la prise en charge des malades.

En annonçant des mesures immédiates et dans les jours à venir pour notamment améliorer la prise en charge des enfants malades. A propos des médicaments anti cancer, le ministre de la Santé a nié l’existence d’une pénurie, «les médicaments sont disponibles au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux» conclut-il.

Notons, que lors de sa visite d’inspection, le Ministre s’est rendu également à des projets du secteur de la Santé en cours, notamment le nouvel hôpital de Sidi Chahmi d’une capacité de 240 lits et l’hôpital des grands brûlés. Le Ministre a appelé à renforcer ces projets en moyens humains et matériels pour permettre leurs réceptions ainsi que les autres projets durant le premier trimestre 2020. Notons, que Mohamed Miraoui s’est rendu également, à l’EHU et au CHUO. Dans une conférence de presse, le ministre a affirmé que son département œuvre pour plus d’humanisme dans le secteur, «L’Etat a fourni tous les moyens humains et les structures nécessaires, il faut créer des réseaux de soins et plus de coordination entre les différents services, ce qui permettra la mise en place de contrats d’objectifs et d’évaluation donc améliorer la prise en charge» précise-t-il.

Notons, que le budget du secteur de la Santé a bénéficié d’une augmentation de 2,28% dans le cadre du projet de loi de finance (PLF) 2020. Le budget du secteur, «qui a atteint plus de 560 milliards de DA dans le cadre du PLF 2020, a connu une augmentation de 2,28%, soit plus de 12 milliards de DA par rapport à 2019», a précisé récemment le ministre qui présentait un exposé devant les membres de la commission des finances de l’Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de budget 2020 de son secteur, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) 2020.