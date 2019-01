<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Le cap d’une diversification réussie</span>

L’Algérie peut et doit aller vers la diversification de son économie, et surtout s’affranchir de sa dépendance des seuls hydrocarbures. Une vision et une conviction encore une fois réitérée par le Président de la République dans une interview accordée à Oxford Business Group. Bien sûr que le chemin n’est pas aisé et exige des sacrifices, du temps et des ajustements, et le Président n’est pas sans ignorer ces défis comme il le dit si bien. «La diversification de l’économie est un objectif central et incontournable de notre démarche économique. Sa concrétisation n’est pas simple, elle exige des politiques économiques, industrielles et agricoles appropriées, du temps et de la constance dans leur mise en œuvre ».

L’ouverture économique sur le privé, mais aussi l’investissement étranger ne sont plus remis en question, mais souhaités et encouragés pour plus de pragmatisme. Il s’agit aujourd’hui de ne pas s’encombrer de dogmes qui ont fait leur temps et qui ne sont plus d’actualité dans le monde d’aujourd’hui où tout va vite. Cette diversification, comme l’a souligné le Chef de l’Etat « nécessite aussi la mobilisation de toutes les énergies et de tous les acteurs du développement, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, des collectivités locales, des entreprises nationales, privées et publiques, mais également des firmes étrangères qui peuvent beaucoup apporter à notre économie ».

Le défi est assez grand pour ne pas se permettre de s’encombrer de considérations autres que la réussite, en mettant tous les atouts qui permettent d’atteindre cet objectif. Aujourd’hui d’ailleurs, on ressent un certain éveil de l’économie nationale et le lancement de plusieurs industries qui n’existaient pas, ou n’arrivaient pas à imprimer la bonne vitesse de croisière, il y a trois ou cinq ans comme la sidérurgie, l’industrie pharmaceutique, l’automobile, l’électronique, l’agroalimentaire, ou le ciment.

La réussite de cette diversification nécessite aussi, entre autres, que soit menée une lutte sans relâche contre la bureaucratie et les obstacles qui bloquent les bonnes volontés et désespèrent ceux qui sont prêts à s’engager de par leur argent, leur temps et leur sueur pour réussir. Et en cela, le Président de la République a été ferme et des plus clairs. « Il est intolérable que les initiatives et les bonnes volontés, l’engagement citoyen et financier des entrepreneurs soient contraints par des comportements bureaucratiques ou intéressés. Dans le domaine de l’allègement administratif et réglementaire, nous avons certes accompli des progrès certains, dans le cadre du processus d’amélioration du climat d’affaires, enclenché depuis déjà quelques années. Les résultats sont visibles dans plusieurs domaines de la vie du citoyen et de l’opérateur économique (Etat-civil, justice, registre de commerce, douanes…), mais nous devons encore davantage progresser sur cette voie ».

Par Abdelmadjid Blidi