<span style='text-decoration: underline;'>Fatima-Zohra Zerouati </span>:<br><span style='color:red;'>Le capital humain, un rôle clé dans la politique nationale de l’environnement</span>

La politique nationale de l’environnement confère un «rôle clé» au capital humain, a déclaré, jeudi à Oran, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati.

La stratégie nationale en la matière mise essentiellement sur le capital humain, et ce, à travers notamment «l’implication de la société civile et la formation continue des différents acteurs de l’environnement», a indiqué la ministre à l’occasion de sa visite de travail dans la capitale de l’Ouest.

Mme Zerouati a insisté dans ce cadre sur le travail de sensibilisation citoyenne incombant à la société civile et sur l’importance de la formation continue au sein des collectivités locales. Les efforts de l’Etat visant à promouvoir l’implication citoyenne, la formation et l’investissement pour le développement durable ont été mis en exergue par la ministre. La visite de travail de Mme Zerouati a coïncidé dans ce contexte avec la tenue de deux rencontres dédiées à la formation, l’une au profit des élus locaux et l’autre destinée aux associations agissant pour la préservation de l’environnement.

La première consistait en une Journée d’études sur la fiscalité locale, animée par des cadres du ministère des Finances, abordant notamment les techniques de recouvrement des taxes, dont celle dite écologique. La deuxième rencontre, tenue au siège de la Direction de l’environnement, a vu la ministre remettre des diplômes aux cadres du mouvement associatif à caractère écologique ayant pris part à une session de perfectionnement initiée par le Conservatoire national des formations à l’environnement.

«Toutes les wilayas ont bénéficié de sessions similaires qui ont touché plus de 600 associations», a fait savoir la ministre, évoquant, entre autres thématiques, «l’éducation environnementale», «la création de projets», «la gestion des espaces verts», et «la collecte et valorisation des déchets».

Mme Zerouati est en outre allée à la rencontre du corps académique, au niveau du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) où elle a mis l’accent sur le rôle des universitaires dans la relève des défis environnementaux. Au cours de sa visite de travail, elle a également donné le coup d’envoi des travaux de dépollution et de réhabilitation du site de la décharge sauvage d’El-Kerma. aL’Agence nationale des déchets (AND) est le maître d’ouvrage de cette opération qui doit être concrétisée dans un délai de 16 mois, selon les données techniques présentées par les responsables du chantier. La ministre s’est aussi rendu à la forêt récréative de haï «El-Menzah» où elle a procédé au lancement d’une campagne de nettoyage et de plantation d’arbres, initiée par le réseau associatif «Eco-Citoyenneté».