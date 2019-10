<span style='text-decoration: underline;'>MOB 2 - ASMO 0</span>:<br><span style='color:red;'>Le cauchemar continue pour El Djemia</span>

Appelés à se ressaisir suite à leur semi échec concédé à domicile lors de la précédente journée face à Annaba, les asémistes se sont compliqués l’existence ce samedi en déplacement en chutant face au MOB ,sur la pelouse du stade de l’unité maghrébine de Bejaia sur un score de 2-0, dans un match comptant pour la 10ème journée du championnat de ligue Deux.

Les camarades de Boutiche ont tenté dès le coup d’envoi de la partie de bien négocier ce rendez-vous, mais c’était sans compter sur l’équipe mobiste qui en avait décidé autrement. En effet, les locaux plus motivés que jamais, ne se sont pas privés pour contrer le team de Medina Jadida en dominant les débats de bout en bout. Le coach Louafi Salem, malgré avoir remanié son onze de départ, l’équipe n’a pu faire quoi que ce soit avec un jeu brouillon et une prestation au dessous de la moyenne. Les hommes de Latreche, plus entreprenants, prennent les choses en mains et se créent de nombreuses occasions de scorer, dont les plus notables de Boussalem et de Chekhrit. La défense asémiste s’en tire à bon compte durant la première période. Au retour des vestiaires, le coach d’El Djemia a tenté d’apporter des correctifs en insufflant du sang neuf, dans l’espoir de faire sauter le verrou de la défense du MOB, mais en vain face à des Béjaouis, décidés à arriver à leurs fins. Acculant le camp asémiste, Ils bénéficieront d’un penalty à l’heure de jeu, exécuté par Rabti qui donnera l’avantage à son équipe. Cette réalisation réveillera quelque peu les asémistes pour tenter de revenir dans la partie. Leur manque d’organisation au milieu du terrain offrira des occasions aux locaux pour récupérer tous les ballons et pour assiéger le camp oranais. Leurs efforts ont été récompensés aux dernières minutes du match, par une réalisation signée Naas qui doublera la mise pour son équipe. Le moins que l’on puisse dire, les asémistes étaient méconnaissables et pas du tout convaincants. El Djemia continue donc d’enregistrer des mauvais résultats voire sa dégringolade. Cette dernière défaite, a été accueillie sévèrement par les supporters. Supposée jouer pour une place honorable pour espérer accéder cette saison, l’ASMO, ne fait que le contraire de ce que promettent ses dirigeants. Une réalité amère qui n’augure rien de bon à l’avenir.

B.Sadek