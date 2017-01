Le Centre de regroupement sportif de Fouka, un acquis pour le secteur

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé mardi lors de sa visite d’inspection du projet de réalisation du Centre de regroupement sportif de Fouka (Tipasa), que ce projet était un «important acquis» pour le sport algérien.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa visite, le ministre a indiqué que le Centre de Fouka dont «l’état d’avancement des travaux de réalisation a atteint 65%, est un acquis pour le sport algérien, notamment en matière de formation»

Après avoir reconnu que la formation était le «maillon faible» du secteur, le ministre a fait savoir que «le centre est un espace offrant les conditions et moyens favorables à la découverte de talents, d’autant qu’il fait partie de cinq autres projets prévus au niveau national».

Le centre de Fouka qui sera réceptionné «de manière progressive» à partir du premier semestre de l’année 2017, dispose d’une piscine olympique couverte, six (6) salles fédérales (Badminton, lutte, gymnastique, haltérophilie, judo, karaté), plusieurs salles pour les sports collectifs (volley-ball, handball, basket-ball).

S’étendant sur une superficie de six (06) hectares, le centre dont le coût de réalisation s’élève à un 1 milliard et 635 millions de dinars, dispose également d’un hôtel haut standing d’une capacité d’accueil de 200 lits.

Ce centre est situé à proximité d’un complexe sportif, une autre escale de la visite du ministre de la jeunesse et des sports qui a appelé à l’accélération de la cadence des travaux en vue de sa réception avant septembre prochain.

Il s’agit d’un complexe qui compte un terrain de football couvert de gazon artificiel et des gradins d’une capacité de 20.000 places après extension.

Il compte également huit couloirs pour l’athlétisme, trois autres aires de détente, des salles omnisports et une piscine olympique.

M. Ould Ali a inspecté ensuite le projet de réalisation d’un stade de football d’une capacité de 10.000 places à Cherchell, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 65%, avant de se rendre au champ de tir de Chenoua où il a procédé, en compagnie du wali de Tipasa, à l’inauguration de la maison des jeunes de la ville de Metatia. «La wilaya de Tipasa a bénéficié, dans le cadre du derniers plans quinquennaux, de 334 projets dans le secteur de la jeunesse et des sports, avec une enveloppe estimée à 11,9 milliards de dinars, pour une meilleure prise en charge des sportifs», a rappelé le ministre.