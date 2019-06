<span style='text-decoration: underline;'>La paralysie de la classe politique «piège» le Hirak</span>:<br><span style='color:red;'>Le chaînon manquant du dialogue</span>

Les hésitations de la classe partisane et aussi de la société civile plongent le pays dans une sorte d’ «ambiance d’attente» de la fin de mandat du président de l’Etat, sans réelle initiative pour dénouer la situation et faire faire au pays et au mouvement populaire un bond qualitatif.

A trois jours de la fin du mois sacré du Ramadhan et de la déclaration du Conseil constitutionnel sur le scrutin du 4 juillet prochain, la situation politique qui prévaut dans le pays se caractérise par l’impasse, en ce sens qu’après l’échec du processus électoral et l’appel au dialogue lancé par le chef d’état-major de l’ANP, l’on ne voit toujours pas les prémices d’un dénouement sérieux de la crise institutionnelle. Les marches d’avant-hier n’ont pas répondu aux questions que se posent les observateurs, sur la suite que le mouvement populaire devrait donner à sa dynamique. On a, au contraire, vu une foule, certes déterminée, mais manquant cruellement d’imagination.

Il semble qu’elle soit en panne d’initiative. Comme si, il n’y avait pas de relais convaincu et convainquant, à même de donner du sens à l’appel de l’ANP et enclencher une nouvelle dynamique qui soit positive, après plus de trois mois de manifestations populaires. Les marches d’avant-hier, dont les participants ont donné, pour la première fois depuis le 22 février, la nette impression d’être en deçà des enjeux de l’heure, ont révélé l’absence d’un important chaînon dans l’équation algérienne. En un mot, comme en mille, le pays fait face à un déficit de vision rassembleuse et médiane entre les points de vue des uns et des autres.

Il faut bien dire que pas mal de personnalités politiques savent la nécessité d’une démarche à l’opposé de la radicalité dont fait montre le mouvement populaire, mais personne n’ose dire ces quatre vérités à la foule. Tous les personnages de la scène politique se voient une destinée après la sortie de crise, et tous semblent craindre le verdict de la rue. De fait, personne n’ose dire aux Algériens qu’il y a un moment pour revendiquer et un autre pour dialoguer.

Cette hésitation de la classe partisane et aussi de la société civile plonge le pays dans une sorte d’ «ambiance d’attente» de la fin de mandat du président de l’Etat, sans réelle initiative pour dénouer la situation et faire faire au pays et au mouvement populaire un bond qualitatif. Il est clair à voir les attitudes passives de nombreuses formations politiques et l’incapacité de celles-ci de se mettre d’accord sur une seule feuille de route logique et réalisable, que l’on peut passer encore quatre ou cinq vendredis de mobilisation populaire, sans voir la situation évoluer dans le bon sens.

La paralysie de la classe politique a eu pour effet direct de «piéger» le mouvement citoyen qui tourne en roue libre depuis son 15e vendredi et risque, de finir en queue de poisson, laissant le terrain libre à une probable reconduction du système. Cette potion n’est pas la pire, puisque le risque de la récupération du mouvement est encore très présent.

Les conséquences d’un attentisme stérile doublé de l’absence d’une réelle volonté de dialogue peuvent donc être catastrophiques pour le mouvement populaire et pour le pays. La responsabilité pour éviter ce scénario incombe à la classe politique qui devra, quitte à déplaire au mouvement populaire, enclencher un processus salutaire pour toute la nation. L’Histoire retiendra…