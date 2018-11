<span style='text-decoration: underline;'>Associations des anciens du Widad Terga - Boxe </span>:<br><span style='color:red;'>Le champion d’Afrique militaire Hadroug Saïd honoré</span>

C’est une louable initiative, qu’a prise cette association, présidée par M. Djebari Boumediène, qui a honoré le pugiliste et enfant de la localité, Hadroug Saïd, qui a participé au 5ème championnat d’Afrique militaire à Ben Aknoun, et qui a glané la médaille d’or dans les 75 kg.

Ainsi, la cantine scolaire de Terga a connu une ambiance particulière, où un nombreux public y a assisté, en présence du directeur régional des sports militaires de la 2ème RM, le représentant de la DJS, le 1er VP de l’APW, le président de l’APC et son staff, les anciens boxeurs et anciens joueurs de football, (dont Messabih Ali), les anciens présidents de la section boxe, les scouts musulmans et la famille du lauréat. Le clou de l‘évènement fut le moment où un cadeau conséquent, fut remis à Hadroug, puis l’AS et l’auditoire a applaudi longuement ce moment. Son entraîneur, Marni Sendid Menaouer a fondu en larmes, car il était tellement fier de son poulain, qu’il n’a pas pu résister. Cet éminent entraîneur fut à l’origine, de l’éclosion de beaucoup de champions, qui ont fait flotter l’emblème national, en Algérie et à l’étranger. Cette association qui met en pratique un riche programme, lance un appel aux autorités locales, (APW et APC), pour un soutien moral et financier, afin de concrétiser ses objectifs, qui enrichissent le palmarès du mouvement sportif national.

M.Ouadah