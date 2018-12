<span style='text-decoration: underline;'>Des groupes d’escrocs piègent les demandeurs de logements </span>:<br><span style='color:red;'>Le chef de la daïra d’Oran avertit les citoyens</span>

A Oran ces derniers mois, des groupes d’individus ont été démantelés par les services de sécurité après avoir escroqué des citoyens désirant avoir un logement.

La méthode de ces groupes est simple, ils profitent de la souffrance des citoyens en leur promettant des logements fictifs contre des sommes d’argent pouvant atteindre 100 millions de cts. Et en échange, le citoyen aura une pré-affectation falsifiée.

Et à l’approche de l’opération de relogement, le citoyen découvre la vérité amère qu’il a été escroqué. Le chef de la daïra d’Oran Mourad Rahmouni, a lancé l’alerte hier en marge de l’opération de relogement de 278 familles habitant le secteur urbain El Mokrani. «Ces individus profitent de la souffrance des citoyens, ils falsifient des pré-affectations en échange de sommes d’argent, après les citoyens sont surpris de voir que ce document est illégal, la seule voie d’acquérir un logement ou d’avoir une pré-affectation, est la voie légale, les citoyens doivent faire attention dira-t-il. Avant d’ajouter, «heureusement que les services de sécurité sont là et démantèlent périodiquement des groupes d’individus qui piègent les citoyens». Par ailleurs, et concernant les demandeurs à points de la daïra d’Oran, leur nombre est de 99700 demandeurs, une opération d’assainissement a été entamée depuis 8 mois, selon les explications du chef de la daïra d’Oran.

Notons, que ces demandes datent de 1975. Par ailleurs, les opérations de relogement devront se poursuivre à Oran dans les jours à venir avec l’éradication du bidonville de Sidi El Bachir, où un projet de 2000 logements sera réalisé sur place et la remise des clés de 4000 logements AADL. D’autres opérations de relogement auront lieu en 2019 concernant le quartier des Planteurs. Le wali d’Oran œuvre également à lever toutes les contraintes pour permettre la réception des projets surtout dépourvus d’aménagement extérieur. Notons, qu’une fois le bidonville de Sidi El Bachir éradiqué, les services de la wilaya entameront la réalisation d’un projet de 2000 logements sociaux, ce qui reflète une nouvelle vision des services de la wilaya à cette partie de la ville qui va connaître une extension urbanistique dans les années à venir.

A cela, s’ajoute la nécessité de réalisation de structures d’accompagnement de ces logements notamment éducatifs et administratifs. Cette extension approchera encore plus cette localité du 5ème boulevard Périphérique reliant El Kerma à Belgaid sur une distance de 21 km. Ce nouveau projet de 2000 logements sociaux, s’ajoutera à des milliers de logements de différents types réalisés au pôle urbain de Belgaid. Un véritable équilibre dans la réalisation des logements à Oran si on compte qu’à l’ouest de la ville un autre pôle urbain «Ahmed Zabana», est en cours de réalisation.