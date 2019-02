<span style='text-decoration: underline;'>La reprise des activités aura lieu le 10 février</span>:<br><span style='color:red;'>Le chef de l’Etat accorde une grande importance au complexe d’El Hadjar</span>

Considéré comme étant le fleuron de l’industrie sidérurgique nationale, le complexe Sider El Hadjar d’Annaba, est au centre des préoccupations du président de la République Abdelaziz Bouteflika, dont les décisions vont dans le sens de sa préservation et son développement.

Les instructions du chef de l’Etat visent à pré- server le site industriel le pérenniser et développer son activité en dépit des aléas qu’a connus le complexe par le passé. Le dernier épisode en date, sont les inondations ayant touché le complexe, causant l’arrêt de son activité. Le site, rappelons-le, est gravement touché par les fortes précipitations du 24 et 25 janvier derniers, ayant causé des inondations et la crue de Oued Larabaâ, affluent de l’oued Seybouse. Compte tenu de l’important volume de la production du complexe, l’Etat s’est engagé non seulement à le sauvegarder mais aussi à le développer et à l’accompagnement de son personnel. La place occupée par le complexe sidérurgique dans le domaine industriel, peut se traduire par le nombre de travailleurs estimé à 4 600 personnes et sa production qui a dépassé les 700 000 tonnes de produits ferreux en 2018. Ainsi, l’engagement du président de la République a été réitéré par la voix du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Au cours de la visite effectuée hier en compagnie des ministres des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane et des Ressources en eau, Hocine Necib, M. Bedoui a affirmé que le président de la République Abdelaziz Bouteflika, accorde une grande importance au complexe sidérurgique Sider El Hadjar. Intervenant en présence des travailleurs d’El Hadjar, le ministre de l’Intérieur a considéré le complexe comme le cœur battant de l’industrie nationale. Pour lui, la preuve tangible de la considération de l’Etat au complexe est tout ce qui a été alloué par les autorités publiques. Lors de son intervention, le ministre a assuré que l’accompagnement de l’Etat se poursuivra eu égard aux conditions actuelles du complexe, à l’arrêt depuis plusieurs jours, et ce, jusqu’à la reprise des activités. En guise d’assurance aux travailleurs du complexe, M. Bedoui a indiqué que les autorités sont à leur côté. «Nous sommes à vos côtés pour relever ce défi», a-t-il déclaré. Le membre du gouvernement a tenu à saluer l’intervention rapide et responsable des travailleurs, des cadres et des dirigeants du complexe Sider El Hadjar lors des inondations, qui a permis de sauvegarder ses équipements. Pour ce qui est de la reprise des activités du complexe, elle aura lieu le 10 février en cours. Cette date a été annoncée à la même occasion par le p-dg d’El Hadjar, Chamsseddine Maâtallah. De leur côté, les travailleurs d’El Hadjar ont offert un cadeau au président de la République, «en guise de reconnaissance pour ses efforts au service du pays et du peuple.

Alger: Samir Hamiche