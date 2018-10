<span style='text-decoration: underline;'>Intempéries </span>:<br><span style='color:red;'>Le chef de l’Etat ordonne une prise en charge immédiate des victimes</span>

Les victimes des dernières intempéries, ayant causé d’importants dégâts dans diverses wilayas du pays, seront prises en charge. C’est l’instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika à travers laquelle il a instruit les autorités concernées, une prise en charge immédiate des victimes.

Les dernières intempéries, faut-t-il le rappeler, ont touché notamment de nombreuses exploitations agricoles dans différentes localités du pays.

Cette annonce a été faite hier par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, au cours d’une allocution à l’occasion d’ouverture des travaux de la rencontre nationale sur la gestion des risques de catastrophes. Ce rendez-vous a été placé sous le thème «Pour une plus grande capacité de résilience».

M. Bedoui a indiqué à cette occasion, que le chef de l’Etat avait ordonné au gouvernement, la prise en charge «immédiate» des victimes des dernières intempéries ayant touché certaines wilayas.

Le ministre a souligné dans ce cadre, la nécessité d’anticiper les risques des catastrophes naturelles avec une préparation tout au long de l’année.

«Le Président Bouteflika a instruit la prise de mesures urgentes en vue d’effacer les séquelles des dernières intempéries ayant touché nombre de wilayas et la prise en charge immédiate de leurs victimes, tout en anticipant ces risques à travers une bonne préparation tout au long de l’année», a indiqué M. Bedoui à la même occasion.

Dans le même sillage, le ministre a affirmé que le président de la République avait accordé une période de 6 mois pour procéder à l’actualisation de la stratégie nationale de prévention contre les risques des catastrophes naturelles et à la définition de ses perspectives à l’horizon 2030, parallèlement aux stratégies locales spécifiques à chaque wilaya qui tiennent compte des caractéristiques de chaque région et aux plans d’action sectoriels pour la même période visant à mettre en œuvre la stratégie nationale, conformément aux recommandations des Nations-Unies en la matière.

M. Bedoui a par ailleurs, mis en exergue le rôle de la sensibilisation et de la prévention qui doivent être organisées au profit des citoyens afin d’éviter les conséquences des intempéries.

«Les décisions du Président Bouteflika et son appui important à cette rencontre, se veulent une feuille de route pour les participants, appelés à s’enquérir de la réalité sur le terrain lors de la formulation de leurs recommandations relatives à la stratégie, tout en plaçant la prévention et la gestion des risques des catastrophes au cœur de l’approche de gestion centrale ou locale et en mettant l’accent sur le rôle de la société civile et du citoyen, en tant qu’acteur essentiel dans cette équation complexe, en ayant un comportement civilisé envers son environnement» a-t-il ajouté.

Alger: Samir Hamiche