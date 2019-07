<span style='text-decoration: underline;'>Tout en valorisant «les étapes franchies sur la voie du dialogue national» </span>:<br><span style='color:red;'>Le chef d’état-major met les points sur les « i »</span>

Le général de corps d’Armée a également réaffirmé que «le Haut Commandement de l’ANP ne déviera jamais de sa position constante, en ce qui concerne l’attachement au cadre constitutionnel, étant donné qu’il est tenu par les lois républicaines et engagé à respecter la Constitution.

La présidentielle, le dialogue national exclusif et les préalables demandés par la classe politique pour enclencher le processus, ont été au centre du discours, prononcé hier, par Ahmed Gaïd Salah. Le chef d’état-major a d’emblée mis en avant l’attitude de l’ANP vis à vis du processus du dialogue qui en est à une phase déterminante. A ce propos, il n’a pas manqué de valoriser «les étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l’audience accordée par le chef de l’Etat à un groupe de personnalités nationales, qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s’engageant à mettre à disposition les moyens nécessaires et réunir les conditions idoines pour l’organisation des présidentielles dans les plus brefs délais». Le général de corps d’armée a rappelé que «le Haut Commandement de l’ANP a œuvré, depuis le début de la crise, à adopter une approche empreinte de rationalité dans sa présentation, de logique dans son traitement et de réalisme dans l’accompagnement du peuple algérien et des institutions de l’Etat, affirmant à maintes occasions, qu’il n’a aucune ambition politique, sauf être au service de la Nation et de ses intérêts suprêmes», a-t-il souligné dans une intervention à l’occasion d’une cérémonie en l’honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation au Baccalauréat et au BEM, session juin 2019.

Le chef d’état-major a néanmoins, relevé que l’important, pour l’heure, est de ne pas «perdre davantage de temps, car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s’axer le dialogue, un dialogue que nous saluons et espérons qu’il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu’aux diktats». La position de l’Armée par rapport au dialogue est on ne peut plus claire, mais son premier responsable refuse de le conditionner et estime dans son discours que «de telles méthodes et thèses sont catégoriquement rejetées, car l’Algérie a besoin aujourd’hui de ceux qui se sacrifient pour elle et qui élèvent l’intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute considération, de ceux qui font preuve d’intégrité, de sagesse, de sérénité et de clairvoyance, ceux qui haussent le niveau du débat et s’élèvent au-dessus des questions secondaires et s’écartent de la surenchère, car il s’agit de l’avenir du peuple et du destin de la Nation».

Dans le même temps, Ahmed Gaïd Salah ne manque pas de pointer du doigt «certaines idées empoisonnées que véhicule la bande et qu’adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d’elle, notamment l’appel à l’élargissement des détenus, qualifiés à tort comme des prisonniers d’opinion, l’atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la Capitale et des grandes villes et les tentatives de porter atteinte à la crédibilité et à la performance des institutions de l’Etat, à travers des rumeurs qui visent à tromper l’opinion publique et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués». Avec le même ton ferme et sans concession, Ahmed Gaïd Salah a rappelé «que seule la justice est souveraine de la décision, conformément à la loi, concernant ces individus qui se sont pris aux symboles et aux institutions de l’Etat et ont porté outrage à l’emblème national». Cela répond aux acteurs politiques qui réclamaient des mesures d’apaisement pour entamer le dialogue.

Le premier responsable de l’institution militaire a exprimé une conviction que personne n’est en droit d’interférer dans la mission de la Justice, que l’ANP encourage et appelle «à poursuivre sa démarche patriotique dévouée avec la même détermination et la même résolution, loin des contraintes et pressions qui donnent à la bande et à ses relais, une occasion pour échapper à la sanction et revenir pour semer l’anarchie et impacter sur le cours des évènements». Débarrassée ainsi, de toute pression, il reste à l’institution judiciaire de traiter les différents dossiers qui lui sont soumis avec la rigueur de la loi. En tout cas, l’ANP ne s’ingérera pas dans ses prérogatives. Le chef d’état-major précise dans son discours que «les institutions de l’Etat et l’appareil de justice ont

démasqué les intentions pernicieuses de la bande et se sont mobilisés, plus que jamais, afin de faire réussir l’opération de lutte contre la corruption, atteindre son objectif, relever le défi de traiter les dossiers de corruption présentés auprès de la justice et juger ceux qui y sont impliqués, avec rigueur, impartialité et sérénité, notamment après que le Haut Commandement de l’ANP s’est engagé à fournir les garanties suffisantes pour accompagner les mesures qu’a prises et que prend encore la justice dans ce domaine».

Le général de corps d’Armée a également réaffirmé que «le Haut Commandement de l’ANP ne déviera jamais de sa position constante, en ce qui concerne l’attachement au cadre constitutionnel, étant donné qu’il est tenu par les lois républicaines et engagé à respecter la Constitution, devant Allah, la patrie et le peuple, rappelant que notre pays possède tous les attributs de la renaissance et du développement, pourvu qu’ils soient employés d’une manière exemplaire et totale, et à condition également que les revendications du peuple et ses réelles préoccupations soient mieux cernées, tout en s’éloignant de l’égoïsme et des calculs personnels étroits», note la même source.

