<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le Cheikh Djilali Benmehdi rappelé à Dieu</span>

L’imam et savant (Alim) cheikh Djilali Benmehdi, est décédé mercredi dernier à Oran chez son fils Zine El Abidine, un imam, à qui il rendait visite. Ainsi, après la prière du Dhor , des milliers de fidèles, d’Imams , de Cheikhs dont certains venus des wilayas limitrophes et le directeur de wilaya des affaires religieuses ont accompli la prière du mort (salat djenaza) à la mosquée « Kouba », sise à la cité Mohamed Djebli à Mostaganem, où le défunt officiait comme imam de son vivant .

Né à Tipaza, Djilali Benmehdi a appris par cœur, très jeune, le saint Coran, puis il s’est rendu dans d’autres wilayas pour améliorer ses connaissances en langue arabe, notamment, ses règles grammaticales et a suivi des cours sur le Figh (science des pratiques religieuses et des règles régissant les relatons humaines) auprès de cheikhs avérés.

Ensuite, il se rend à Fès (Maroc) pour suivre des cours supérieurs de figh à une université. Après l’indépendance, il exerça comme imam à Gdyel dans la wilaya d’Oran. Dans les années suivantes, il se déplace à Mostaganem pour exercer successivement comme imam dans les mosquées de la Zaouia El Alaouia, Faubourg populaire et ancestral de Tijdit et de la cité Larbi Benmehdi. Dans les années 1980, Cheikh Djilali Benmehdi se rend à Relizane pour officier comme imam à la mosquée «Nour» pendant quelques années, avant de retourner à Mostaganem pour remplir les fonctions d’imam, successivement, dans les mosquées des cités HLM et Mohamed Djebli. Il convient de souligner que dans chaque mosquée où il avait officié, cheikh Djilali faisait apprendre par cœur le saint Coran à de nombreux jeunes dont certains étaient en «internat».

Il leur enseignait également des cours de figh. D’ailleurs, un grand nombre de ses disciples sont devenus des imams jusqu’à nos jours. Cheikh Djilali était membre du conseil scientifique islamique de Mostaganem et président du bureau d’El Fatwa. Depuis la mise en fonction de la radio locale Dahra, en 2004, cheikh Djilali animé l’émission «yestoutanaka fi din» qui avait lieu une fois par semaine.

Cette émission qui faisait intervenir de nombreux auditeurs qui posaient des questions diverses se rapportant à la religion, avait un grand impact auprès de la population de Mostaganem et d’autres wilayas. Malgré la maladie qui le rongeait, cheikh Djilali continuait à animer ladite émission jusqu’à sa mort. Aussi, il recevait à la mosquée des gens pour répondre à leurs questions d’ordre religieux.

Après la prière du mort (salat El Djanaza) le défunt a été enterré au cimetière de la cité wiam en présence d’une nombreuse foule. «Ina lillah Oua illayhi Radjioun».