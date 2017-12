<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le cheïkh tunisien Menci Mehfoud hôte de la zaouia Bouzidia</span>

Accompagné de nombreux adeptes, algériens et de son pays, le cheïkh tunisien, Menci Mahfoud, issu de la Alawia Bouzidia, a été l’hôte de la zaouia «El Bouzidia » de Mostaganem, vendredi dernier.

A cette occasion, un concert spirituel a été organisé, en l’honneur du cheïkh Mahfoud Menci, caractérisé par la lecture du coran et le samaâ, (chants), sur notre prophète Sidna Mohamed, (le salut et la paix sur lui). Aussi, l’hôte de la zaouia a mis, dans son intervention, en exergue, l’utilité et la nécessité pour le musulman, de suivre la voie soufie, fondée sur la profondeur du saint coran et de la sunna, qui prône la tolérance, le pardon, l’amour d’autrui et de la patrie, l’entraide, tout en luttant contre l’instinct bestial et l’égoïsme.

Le cheïkh dira, que la soufisme, (Tassaouf), est une voie qui tend essentiellement à purifier le cœur, l’esprit et d’élever de niveau du fidèle, (aspirant), jusqu’à atteindre ou réaliser la vérité absolue. Et ce évidement, sous la conduite d’un vrai maître, connu et reconnu comme tel, tout en observant scrupuleusement et fidèlement, les pratiques rituelles. Le cheïkh a mis en garde les fidèles, contre les faux maîtres soufis, alors qu’ils sont égarés et égarant. Aussi, l’hôte de la zaouia Bouzidia a appelé les fidèles, à apprendre le coran, sous la conduite de maitres coraniques agréés, en vue de prononcer convenablement les lettres, notamment la sourate El Fatiha, qui constitue une obligation fondamentale de la prière. Quant au cheïkh de la zaouia Bouzidia, Si Mohamed Bouzid Dahih, il a argumenté par des versets coraniques et des hadiths Ennabaoui, tout ce qu’a avancé son prédécesseur, disant aussi, que l’usage de l’Internet aujourd’hui est nécessaire, pour l’adepte du soufisme, pour diffuser et récolter un enseignement religieux sain, répandre également tout ce qui permet à l’homme, de s’épanouir positivement et d’être utile à l’humanité.

Charef.N