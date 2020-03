<span style='text-decoration: underline;'>Route de Ras El Aïn (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Le chemin de la désolation</span>

Peut-être qu’il a été décidé que la route de Ras El Aïn qui relie le rond point de la « Cité Petit » au quartier Sidi Lahouari, en longeant dans sa longueur, la façade du quartier « Les Planteurs », n’est pas retenue dans le tracé qu’emprunteront délégations, hôtes et athlètes lors de leur séjour à Oran, dans le cadre des prochains Jeux Méditerranéens de 2021, ceci n’exclut pas qu’une opération de réfection de la chaussée soit engagée à ce niveau afin de la rendre plus praticable à la circulation.

« Plus humaine !», avait sérieusement rétorqué un conducteur qui considère que cet axe est devenu un véritable guet-apens pour les automobilistes, et beaucoup en font les frais chaque jour, en raison de l’état lamentable de la chaussée, complètement délabrée et des brèches géantes qui dissèquent un bitume déjà équarri et boursouflé de restes de dos d’ânes difformes et imprévisibles. S’il faudra ajouter à ce panorama, celui de la vue plongeante sur les ilots d’habitations densément essaimés sur le flanc du Mont Murdjajo, communément appelés « Les Planteurs », la notion d’esthétique perd tout son sens pour une population à qui l’on ne cesse de rappeler qu’Oran, est parmi les 10 meilleures métropoles du bassin méditerranéen.

La route de Ras El Aïn, est ce qu’on appelle, l’envers du décor, la verrue qui s’invite au milieu du visage, l’œil qui louche, jusqu’à faire avouer leurs regrets à des spécialistes étrangers du patrimoine sur l’état inconcevable d’insalubrité publique qui sévit dans nombre de lieux à Oran. Car en plus d’être dans un état plus qu’affligeant, la route de Ras El Aïn ne respire guère l’hygiène avec ces eaux usées qui suintent à longueur de journée et ces entassements d’ordures parmi lesquelles paissent gaiement des brebis squelettiques, sous les yeux d’habitants résignés à leur sort. Excepté le fait peut- être de prendre la décision, apporter un traitement partiel à ce paysage, ne requiert pas de grandes efforts pour humaniser les lieux et réconcilier les citoyens avec la notion d’esthétique, qui les a toujours baignée.

Commencer par réparer la chaussée, constitue l’une des priorités, car le taux de fréquentation de véhicules y est important d’autant plus qu’elle constitue un évitement pour les conducteurs arrivant des wilayas de Tlemcen, Témouchent, etc. Les autochtones eux, souvent, privilégient cet évitement pour rejoindre Sidi Lahouari ou la corniche oranaise, notamment aux heures de grande affluence.

Les responsables, eux aussi, sont nombreux à emprunter ce tracé et ne peuvent de ce fait, demeurer insensibles à l’hideux qui s’offre à leurs yeux. Maintenant, le citoyen n’a pas uniquement droit à un ventre correctement nourri, mais également à un soupçon de beau et à un cadre de vie plus ou moins supportable, décrassé de ces paysages outrageants et agressifs qui n’honorent pas ceux chargés de préserver l’aura de cette métropole méditerranéenne.

Karim Bennacef