<span style='text-decoration: underline;'>Présence de militaires turcs en Libye </span>:<br><span style='color:red;'>Le chercheur Abdelkader Soufi qualifie la démarche de mesure hostile à l’Algérie </span>

Alors qu’une guerre par procuration est actuellement en cours en Libye et chapeautée par plusieurs puissances étrangères, l’Algérie voit mal l’arrivée de troupes miliaires turques sur le sol libyen, qui peut envenimer un peu plus la situation et menacer ses frontières.

L’annonce récente du président Recep Tayyip Erdogan quant à l’éventuel envoi de soldats turcs sur le sol libyen, à la demande de Fayez el Sarraj, le chef du gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, a suscité crainte et incompréhension de plusieurs États dont l’Algérie. Pour examiner le développement brûlant de la situation, à la suite de l’annonce de l’arrivée des troupes turques, une réunion du Haut Conseil de Sécurité, a été tenue, jeudi dernier, présidée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ainsi, le Haut Conseil de Sécurité «a décidé d’une batterie de mesures à prendre pour la protection de nos frontières et notre territoire national et la redynamisation du rôle de l’Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, et de manière générale dans le Sahel, la région saharienne et l’Afrique.

En effet, plusieurs experts voient en cet accord bilatéral une tentative d’entrainer l’Algérie dans le bourbier libyen dans lequel plusieurs belligérants y sont impliqués.

Le chercheur en géostratégie, Abdelkader Soufi est de l’avis de ces experts où il a estimé que la présence de troupes Turques en Libye constituerait une mesure « hostile » à l’Algérie. Intervenant hier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, M. Soufi, par ailleurs enseignant à l’université de Blida, a qualifié cette annonce de sérieuses menaces, que ce soit sur les frontière Est, que celles séparant l’Algérie des pays du Sahel tels que le Mali et le Niger en particulier, deux États confrontés au phénomène du terrorisme.

Pour l’intervenant, la guerre qui a éclaté depuis la chute du guide Mouammar Kadhafi, a suscité l’arrivée en Libye de terroristes issus de plusieurs pays, en plus de la confrontation locale de nombreuses puissances étrangères.

Il a souligné «la présence de nombre d’acteurs étrangers soucieux de préserver leurs intérêts».

Pour M. Soufi, les déclarations du président Turc, Recep Tayyip Erdogan, annonçant l’envoi de troupes en Libye pour soutenir le gouvernement d’Union nationale de Fayez el-Sarraj contre son ennemi, Khalifa Haftar, constituent des « déclarations hostiles à l’Algérie ».

Dans ce sillage, l’invité de la chaîne III a rappelé que la Turquie est un pays membre de l’OTAN tout en remettant en cause « les multiples et riches relations entretenues avec Ankara».

M. Abdelkader Soufi a mis en garde contre « l’arrivée des terroristes affiliés à différentes organisations telles que d’El Nosra et de l’Etat islamique à la suite de l’envoi des militaires turcs sur le sol libyen », a-t-il déploré, alertant sur d’autres conséquences humanitaires catastrophiques ainsi que des millions de réfugiés que pourra engendrer la possible implication turque dans le conflit entre les acteurs libyens et étrangers.

Pour Abdelkader Soufi, les futurs réfugiés vont s’orienter « inévitablement » vers l’Algérie afin de demander l’asile, mettant en garde contre le risque d’infiltration de groupes terroristes parmi les réfugiés demandeurs d’asile.

Samir Hamiche