La colère gronde au Maroc. Dans un pays déjà sérieusement secoué par les manifestations sociales et identitaires, il n’en fallait pas plus pour mettre en réel danger la stabilité du royaume que ce verdict, d’une grande sévérité, prononcée contre les meneurs du «Hirak». La main de la justice a été des plus lourdes, et les condamnations se sont voulu plus un exemple qu’un juste jugement de Zefzafi et de ses camarades.

Le makhzen a cru bon d’instrumentaliser la justice et faire taire à jamais toutes les voix discordantes au Rif ou d’ailleurs qui prendraient exemple de ce mouvement, né au lendemain d’une série de dépassements des responsables locaux qui n’ont pas hésité à avoir recours au meurtre. La justice a prononcé sa sentence, mais il semble bien que l’objectif escompté par les pouvoirs publics marocains n’est pas atteint, puisque plusieurs voix se sont élevées pour appeler à manifester au Rif mais aussi un peu partout au royaume.

La tension sociale chez notre voisin de l’ouest, est bien loin de s’estomper, elle est même appelée à connaître d’autres développements encore plus dangereux et risque même de voir naître une colère populaire profonde qui n’augure rien de bon pour le royaume. Le pouvoir marocain n’a jamais su ou voulu régler le brasier d’el Hoceima. Parmi tous les choix qui s’offraient à lui, il a opté pour celui de la répression, et après de longues et tendues émeutes, et un long procès de neuf mois, il a décidé de sévir et de jeter en prison pour de longues années, les figures de la contestation citoyenne du Rif. Un simulacre de procès qui ne règle rien au fond et qui ne fait que raviver les tensions, car, les appels aux manifestations se sont multipliés depuis ce mercredi et le royaume se prépare à une autre longue confrontation interne qui risque de mettre à rude épreuve la stabilité sociale du pays déjà précaire depuis un long moment déjà.

Une «honte», «un retour aux années de plomb», «un simulacre de justice», l’indignation ne se limite plus à la seule région du Rif, mais c’est tout le Maroc qui sent un malaise profond face à un pouvoir qui a fait le choix de la répression, en ignorant toutes les revendications et en voulant maintenir le statut-quo dans un pays qui aspire à plus de liberté et de justice sociale et qu’il semble bien décidé à arracher quelle qu’en soit la répression en face.

Par Abdelmadjid Blidi