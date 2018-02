<span style='text-decoration: underline;'>Commerce extérieur et production nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Le choix du pragmatisme</span>

«Le problème dans l’économie nationale réside dans le fait que des opérateurs, par méconnaissance de ce qui est produit dans le pays ou pour des objectifs inavoués, préfèrent importer les intrants alors qu’un certain nombre est produit localement».

Le ministre du commerce dresse un tableau inquiétant de la situation du commerce extérieur algérien. Dans un entretien accordé à nos confrères de l’APS, Mohamed Benmeradi apporte quelques chiffres édifiants à l’appui de son constat. On apprendra, à ce propos, que selon une étude réalisée par les services de son ministère, l’industrie nationale a réalisé quelque 45.000 opérations d’importations en 2017. C’est énorme, lorsqu’on sait que tout ce volume a été effectué par 35 entreprises membres de l’Association des producteurs algériens de boissons. Un exemple édifiant qui place l’industrie nationale dont celle des boissons dans une situation tout à fait déficitaire, puisque pour un montant d’importation variant de 250 à 300 millions dollars par an. Les limonadiers algériens ne réalisent que 12 millions de dollars d’exportation. Ce chiffre visiblement déprimant pour le commerce extérieur du pays, fait dire au ministre du commerce qu’«il y a le feu à la maison». M.Benmeradi refuse de se voiler la face et souligne qu’«hormis la balance commerciale énergétique qui est à l’avantage de l’Algérie, toutes les autres balances sont déficitaires». C’est aussi dramatique que cela. En fait, le pays ne tient qu’à un seul fil, celui du pétrole. Le ministre du Commerce en veut pour preuve que «le tarif douanier contient 99 chapitres dont 95 sont déficitaires avec tous les pays du monde y compris les pays arabes». C’est donc la triste vérité que M.Benmeradi a choisi de dire crûment. Et de prévenir: «Si nous ne faisons rien, dans deux ou trois ans, nous n’aurons plus les ressources financières pour importer quoi que ce soit y compris les céréales. Nous avons perdu en trois ans 50% de nos réserves de change, soit 44 milliards de dollars». Le décor, ainsi planté, répond aux interrogations des uns et des autres et surtout justifie amplement les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la loi des Finances 2018. C’est aussi une réponse à ceux qui critiquent le tour de vis aux importations qui, en plus de faire faire une économie de 1,5 milliard de dollars, donne du champ aux producteurs locaux, dont les usines ne tournent qu’à hauteur de 25 à 30% de leurs capacités, à cause justement de la concurrence des produits d’importation.

Le propos du ministre est on ne peut plus clair et surtout argumenté, en ce sens que l’ensemble du dispositif mis en place, a une seule grande mission qui consiste à protéger l’outil national de production. «Ceux qui sont en train de contester cette mesure, sont ceux qui activent dans des filières que nous avons totalement protégées puisque nous avons interdit l’importation du produit fini. Donc déjà, nous leur avons offert un marché sur un plateau», soutient M.Benmeradi qui donne la nette impression de ne pas se laisser impressionner par les appels de détresse de certains producteurs, note que «le problème dans l’économie nationale réside dans le fait que des opérateurs, par méconnaissance de ce qui est produit dans le pays ou pour des objectifs inavoués, préfèrent importer les intrants alors qu’un certain nombre est produit localement». La mesure d’interdiction qui englobe dans le lot des intrants, vise justement le développement de la production des intrants locaux et une plus grande intégration de la production nationale. Il en veut pour preuve que «de nombreux opérateurs ont réalisé des investissements mais sont restés dans l’aval de l’activité et ne remontent pas en amont pour développer les intrants locaux à quelques très rares exceptions».

Cela, pour le constat immédiat. Pour avoir une meilleure vision de l’évolution du commerce extérieur, une évaluation de l’économie nationale en remontant jusqu’au début des années 2000 sera lancée, informe le ministre.

«Nous sommes en train de préparer un rapport pour le gouvernement sur la situation du commerce extérieur de 2017 dans lequel nous allons expliquer pourquoi un déficit de plus de 11 milliards de dollars a été enregistré et pourquoi les importations n’ont pas baissé suffisamment. Et puis surtout nous allons faire, pour la première fois, une évaluation de long terme à partir de l’année 2000 et étudier ce qui s’est passé dans l’économie nationale. Nous y allons étudier les raisons qui ont fait que la part de l’économie nationale dans la couverture de la demande nationale n’a fait que baisser», signale-t-il. L’étude est d’autant plus cruciale, semble dire le ministre, puisque sans correction urgente, «on va droit au mur», insiste-il.

Mais avant d’en arriver à diagnostiquer le mal, M.Benmeradi constate déjà la pratique incongrue de l’Etat qui consiste à «subventionner les importations dans le sens où les importateurs obtiennent, auprès des banques, des devises contre dinars à un prix qui n’est pas réel, c’est-à-dire ne reflétant pas la réelle parité entre le dinar et la devise». Une sorte d’appel d’air en faveur des produits étrangers, lesquels sont déjà «très souvent subventionnés dans leur pays d’origine. Donc, il est préférable pour les opérateurs nationaux d’aller les acheter à l’étranger que de les produire localement», propose M.Benmeradi.

L’autre raison de la persistance des importations, relève d’une tare propre à l’industrie nationale privée qui fut l’investissement dans la production. «Nous avions pensé, pendant très longtemps, que le secteur privé allait faire dans la diversification, mais le gros de ses investissements a été réalisé dans les services et le bâtiment mais très peu dans l’industrie» note le ministre du Commerce.

Il reste que M.Benmeradi ne veut pas être totalement négatif et cite la filière médicament qui, en quelques années, à réussi la gageur d’assurer plus de 50% des besoins nationaux. Mais même prometteuse, cette filière demeure encore dangereusement dépendante des importations, sans dégager un volume appréciable dans le sens des exportations. C’est, en réalité, le mal du commerce extérieur, totalement orienté vers l’import, même sur les filières qui marchent bien, à l’image de l’agroalimentaire et le médicament.

Alger: Smaïl Daoudi